В Твери в «Доме поэзии Андрея Дементьева» пройдут мероприятия в память о поэте

26 июня, в день памяти поэта Андрея Дементьева, у Дома поэзии в столице Верхневолжья пройдут памятные мероприятия. С 11:00 до 16:00 в сквере будут звучать стихи и песни Заслуженного деятеля искусств РФ, почётного гражданина Твери и Тверской области.

«Творчество Андрея Дмитриевича Дементьева было понятным и близким каждому человеку. Стихи о Родине, любви, верности и дружбе стали основой воспитания не одного поколения наших соотечественников. Жители Верхневолжья бережно хранят память о талантливом земляке», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Также в этот день в Доме поэзии будут проходить экскурсии, где посетители смогут познакомиться с фотовыставкой «Андрей Дементьев и Тверской край», выставкой картин Валентина Сидорова «Тихая моя Родина».

Место проведения: г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д.18/20. Подробности по телефонам: (4822) 777-838, 36-08-38.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века. По его инициативе в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Андреем Дмитриевичем были заложены традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии, а такжепроведения Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», который объединяет таланты со всей страны.Ежегодно в Твери проходит Дементьев Фест, приуроченный к дню рождения поэта.

Правительством Тверской области и «Домом поэзии Андрея Дементьева» учреждена премия имени поэта. Она вручается молодым поэтам и авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

В этом году компания «Аэрофлот» поддержала инициативу Губернатора Тверской области Игоря Рудени о присвоении одному из воздушных судов имени Андрея Дементьева. Самолет встал на линию Москва-Санкт-Петербург.

Пресс-служба Правительства Тверской области