Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы жителей Верхневолжья в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на актуальные для жителей Тверской области вопросы. В числе главных – эпидемиологическая ситуация в регионе, проведение выпускных вечеров для одиннадцатиклассников, участие Тверской области в программе туристического кешбэка. Темой разговора стало также выступление Губернатора с ежегодным отчетом о деятельности Правительства Тверской области в 2020 году на заседании регионального Законодательного Собрания.

Глава региона отметил, что прошедший год был непростым, но насыщенным для Тверской области.

«Для нас он ознаменовался началом реализации крупных проектов. Это торжественное открытие Ржевского мемориала Советскому солдату, празднование 75-летия Великой Отечественной войны, создание первой в регионе территории опережающего социально–экономического развития в Кувшиново, развитие транспортной инфраструктуры. Кроме того, это введение в регионе новой модели пассажирских перевозок, подписание соглашения с компанией «Газпром» на газификацию районов до 2025 года, начало строительства Западного моста в Твери и речного порта в Конаково, усиление пакета мер поддержки многодетных семей и другие, не менее значимые проекты», – подчеркнул Игорь Руденя.

На вопрос ведущей, как удалось в период пандемии реализовать столько планов и в целом не снизить показатели социально-экономического развития, глава региона отметил: «В период пандемии мы все вместе показали, что можем работать, трудиться в самых непростых условиях и достигать поставленных результатов».

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом актуальной темой эфира стала вновь усилившаяся борьба с инфекцией. В Тверской области новый штамм вируса стремительно распространяется и приводит к серьёзным осложнениям.

«У нас буквально две недели назад заболеваемость составляла порядка 70 человек в сутки, а сегодня она превышает 200 человек в день. Я обращаюсь ко всем жителям региона – не надо испытывать судьбу, нужно сделать прививку. Я уже прошел ревакцинацию, все члены регионального Правительства вакцинировались. Особенно это важно для тех, кто ведет активный образ жизни», – сказал глава региона.

18 июня Главным санитарным врачом Тверской области подписано постановление об обязательной вакцинации. В соответствии с ним, прививку должны сделать не менее 60% работников и сотрудников предприятий, которые работают с большим количеством людей. Всего по предварительным данным предстоит вакцинировать порядка 280 тысяч человек.

Глава региона отметил, что в этих условиях церемонии вручения аттестатов, как и выпускные вечера в школах, будут проходить с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

«Если выпускной будет проходить в помещении, то оно должно быть заполнено не больше, чем на 50%, если церемонии состоятся на улице – на них не должно присутствовать больше 500 человек. Выпускной бывает только один раз в жизни. Поэтому при соблюдении мер санитарной безопасности вечера будут проводиться», – обозначил Губернатор.

Игорь Руденя подчеркнул - в вузах и колледжах Тверской области в этом году планируется открыть прием на новые профили обучения, которые востребованы на региональном рынке труда.

Много вопросов поступает о действии в регионе туристического кешбэка. Программа, в которой принимает участие и Верхневолжье, была продлена Президентом России Владимиром Путиным до конца текущего года. В ней участвуют туристические операторы, зарегистрированные в Едином федеральном реестре туроператоров, а также гостиницы, прошедшие классификацию.

Губернатор обратил внимание, что Тверская область очень популярна у туристов, которые могут воспользоваться кешбэком. В Верхневолжье представлено более 100 туров по области, в том числе путешествия по маршрутам «Государева дорога» и «Земля воинской славы», которые можно забронировать онлайн.

Кроме того, вернуть часть денег смогут родители, чьи дети в этом году отдыхают в оздоровительных лагерях Тверской области.

«Сейчас у нас работает 19 лагерей, которые участвуют в данной программе. Этим надо обязательно пользоваться», – сказал Игорь Руденя.

Еще одной темой прямого эфира стала реализация в Тверской области новой модели пассажирских перевозок. Уже в июле система общественного транспорта заработает на территории четырех муниципалитетов Верхневолжья.

«Во всех муниципалитетах будет один вид корпоративного транспорта. По городам региона будут курсировать абсолютно такие же синие автобусы, которые станут областным брендом. В следующем месяце мы запустим новую модель на территории Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломераций. В следующем году география «Транспорта Верхневолжья» будет расширена», – прокомментировал Губернатор.

В этом году ФК «Тверь», который впервые принял участие в первенстве профессиональной футбольной лиги, завоевал бронзовые медали второго дивизиона. Игорь Руденя в эфире поздравил команду и тренерский штаб с этим долгожданным событием.

«Третье место в первый год игры на профессиональном уровне – это очень хороший результат», – подчеркнул глава региона.

В продолжение спортивной темы речь зашла о судьбе спортивного стадиона, который располагается на территории бывшего Тверского суворовского военного училища. Игорь Руденя отметил, что на данный момент идет разработка проекта по благоустройству этой зоны.

«Сейчас мы проводим переговоры с Министерством обороны России о возможности благоустройства стадиона для жителей. Уже предложено несколько проектов, в том числе по созданию скейтпарка, площадки для воркаута или общественной зоны для отдыха. Мы обязательно проведем рейтинговое голосование, и жители сами выберут, что хотят видеть на этой территории», – сказал Игорь Руденя.

22 июня в Тверской области, как и во всей России, прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Памяти и Скорби. Игорь Руденя отметил, что память о Великой Отечественной войне обязательно должна быть сохранена для будущих поколений.

«Прежде всего, это важно для сохранения мира. Для нас это история, которую мы не забудем и которая стала частью нашей жизни», – поделился глава региона.

Во время прямого эфира Игорь Руденя напомнил также гостям и жителям Тверской области о необходимости соблюдения правил поведения на воде и мер противопожарной безопасности, ответил на вопрос о ходе ремонтной дорожной кампании в регионе и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области