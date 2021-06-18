ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА...

В этом году исполнилось 80 лет

с начала Великой Отечественной войны.

Этой скорбной памятной дате было посвящено множество мероприятий, которые проходили в этот день в Конаковском районе. Начались они с Всероссийской акции «Свеча памяти», которую традиционно проводили в ночь с 21 на 22 июня. В г. Конаково она проведена в Комсомольском сквере силами «Волонтеров Победы» ЦМП «Иволга» при поддержке администрации и Собрания депутатов Конаковского района.

На протяжении многих лет центр молодежной политики Конаковского района проводил эту акцию на многодневных палаточных сборах «Крылья». С прошлого года «Иволга» совместно с «Волонтерами Победы» приняли решение проводить акцию более масштабно - в Комсомольском сквере города Конаково. В этом году из свечей были выложены слова: «22 ИЮНЯ 1941 ПОМНИМ» и силуэт журавля. Для этого использовано порядка семисот свечей. На будущий год планируется еще более масштабное полотно – картина из свечей на военную тематику.

На акции «Свеча памяти», которая началась в 9 часов вечера, выступили глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, временно исполняющий полномочия главы г. Конаково Дмитрий КОЛУПАНСКИЙ и военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району Юрий НЕГОВОРА. Минутой молчания почтили участники акции память о погибших в Великой Отечественной войне, после чего зажгли все семьсот свечей. К тому времени на землю опустились сумерки, и выложенные из огоньков слова и силуэт птицы создавали особое настроение...

Утром 22 июня, в день памяти и скорби в Комсомольском сквере состоялся траурный митинг, в котором приняли участие руководители Конаковского района и г. Конаково, депутаты Собрания депутатов Конаковского района и Совета депутатов г. Конаково, представители трудовых коллективов и организаций, духовенства, члены районной и городской ветеранских организаций, юнармейцы Конаковского района и волонтёры ЦМП «Иволга», студенты и школьники.

С приветственными словами к собравшимся обратились глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, временно исполняющий полномочия главы г. Конаково Дмитрий КОЛУПАНСКИЙ, председатель Совета депутатов г. Конаково Александр ДЗЮБАК, военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району Юрий НЕГОВОРА и настоятель Ильинского храма в селе Селихово отец Виктор ГУРОВ.

После минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне к братскому захоронению в Комсомольском сквере возложены венки и цветы.