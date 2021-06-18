В план дорожных работ включат объекты по обращениям жителей Тверской области

Дорожные объекты, на которые в своих обращениях указывают жители региона, будут включены в план ремонтных работ. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 24 июня.

В эфире было озвучено обращение жителей Торопецкого района, в котором они просят отремонтировать участок дороги Торопец – Плоскошь протяжённостью 5 км.

«В текущем году эта работа будут сделана. Дорожный фонд и Министерство транспорта такое указание получили», - сказал Губернатор.

Ещё одна просьба поступила от жителей города Твери – провести ремонт участка дороги на бульваре Гусева, ведущего от улицы Королёва до домов №№ 7 и 9. Дорога проходит через школу и детский сад.

Как отметил Игорь Руденя, ремонт этого участка запланировано завершить до августа текущего года.

В план ремонтных работ на 2022 год планируется включить ремонт дороги по улице Голландская в Твери.

«Дорога является объектом городской инфраструктуры. В течении двух недель там будет проведён ямочный ремонт, в 2022 году - основной ремонт», - отметил глава региона.

В этом году планируется привести в нормативное состояние 561 км дорог регионального и местного значений. В том числе работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В 2020 году в Верхневолжье отремонтировано 480 км дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области