В план дорожных работ включат объекты по обращениям жителей Тверской области

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Дорожные объекты, на которые в своих обращениях указывают жители региона, будут включены в план ремонтных работ. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 24 июня.
В эфире было озвучено обращение жителей Торопецкого района, в котором они просят отремонтировать участок дороги Торопец – Плоскошь протяжённостью 5 км.
«В текущем году эта работа будут сделана. Дорожный фонд и Министерство транспорта такое указание получили», - сказал Губернатор.
Ещё одна просьба поступила от жителей города Твери – провести ремонт участка дороги на бульваре Гусева, ведущего от улицы Королёва до домов №№ 7 и 9. Дорога проходит через школу и детский сад.
Как отметил Игорь Руденя, ремонт этого участка запланировано завершить до августа текущего года.
В план ремонтных работ на 2022 год планируется включить ремонт дороги по улице Голландская в Твери.
«Дорога является объектом городской инфраструктуры. В течении двух недель там будет проведён ямочный ремонт, в 2022 году - основной ремонт», - отметил глава региона.
В этом году планируется привести в нормативное состояние 561 км дорог регионального и местного значений. В том числе работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В 2020 году в Верхневолжье отремонтировано 480 км дорог.
Пресс-служба Правительства Тверской области