27 июня – День молодежи России

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днём молодёжи России!

Наша страна, Верхневолжье всегда гордились талантливой, целеустремлённой, инициативной молодёжью, которая искренне любит родную землю, чувствует сопричастность к её судьбе, стремится реальными делами приносить пользу Отечеству. Такие люди являются опорой сегодняшнего дня и будущего России.

Молодёжь Тверской области проявила себя достойно в непростых условиях прошедшего года, объединилась для реализации общероссийской акции «Мы вместе», других важных социальных, патриотических и творческих проектов.

Наша приоритетная задача – дать возможность новому поколению полностью реализовать себя, получать знания и профессионально развиваться в родной Тверской области. Желаю молодым людям Верхневолжья счастья, много радостных событий, успехов и реализации самых смелых планов! Пусть ваши победы и достижения станут успехом нашего региона и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые юноши и девушки!

Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления с Днем молодежи!

Сегодня мы по праву гордимся многими представителями молодёжи Конаковского района, подающими большие надежды в учёбе, спорте, искусстве. Достойны уважения пытливость и трудолюбие молодых людей, их внимание к людям и окружающему миру. Именно эта молодёжь завтра возьмёт на себя ответственность за нашу малую родину, её дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения.

Уважаемые юноши и девушки, пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать эстафету добрых дел на благо людей и родной страны.

Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем дне и желание никогда не останавливаться на достигнутом, а энергия, творчество и интеллект помогают вам одерживать новые и новые победы!

Депутат Законодательного собрания Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.