МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ДЕЛЕГАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

НА ВСТРЕЧЕ С ГУБЕРНАТОРОМ

21 июня губернатор Игорь Руденя провел встречу с представителями первичных и местных отделений партии «Единая Россия» Твери и центральных районов области. Она стала одним из этапов процедуры предварительного внутрипартийного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность губернатора региона на выборах 19 сентября 2021 года. Во встрече приняла участие делегация Конаковского района.

О своем видении развития Тверской области участникам встречи рассказали кандидаты партии «Единая Россия»: губернатор Игорь Руденя, глава Старицкого района Сергей Журавлев, ректор Тверского госуниверситета Людмила Скаковская.

Глава региона в своем выступлении отметил, что сейчас ведется формирование новой стратегии развития Тверской области на следующие 5 лет, в которую будут включены предложения всех муниципалитетов Верхневолжья. Игорь Руденя поручил партийцам на встречах с жителями региона собрать предложения в предвыборную программу партии.

На встрече глава региона рассказал о перспективах Твери и центральных районов Верхневолжья. В 2021 году в Тверской области планируется отремонтировать более 560 км автомагистралей, в том числе свыше 226 км муниципальных дорог. Также, по словам Игоря Рудени, продолжится внедрение новой модели пассажирских перевозок. Было отмечено, что современная система общественного транспорта будет распространена на территории всего региона.

Один из главных приоритетов в работе региональной власти - развитие системы здравоохранения, включая реновацию и капитальный ремонт центральных районных больниц и поликлиник, строительство новых медицинских учреждений, модернизацию службы скорой медицинской помощи, обновление её автопарка.

Глава региона ответил на вопросы, касающиеся благоустройства территорий, переселения жителей Морозовского городка в Твери, ремонта школ, строительства поликлиник, модернизации котельных и другие.

Людмила Володина, директор ООО «Молоко», член политсовета Конаковского местного отделения партии «Единая Россия», секретарь первичного отделения №21 задала от жителей Конаковского района вопрос об организации регулярных и туристических водных перевозок, на который глава региона дал положительный ответ.

В завершение участники встречи проголосовали за выдвижение от партии «Единая Россия» кандидатуры Игоря Рудени на должность губернатора Тверской области на выборах 19 сентября.

ПОД ПАРУСАМИ НОВЫХ ПОБЕД

Конаковские спортсмены-инвалиды приняли участие в учебно-тренировочных сборах по парусному спорту.

Парусный спорт обычно ассоциируется с дорогим, сложным и вообще малодоступным спортом. Оказывается, это все предубеждение: члены КРОВОИ Конаковского района совершенно бесплатно гоняют под парусами. Причем, это не просто катание на парусных лодках, это участие в гонках по всем правилам.

Не так давно в Ярославской области на озере Неро (СТК «Приозерный») состоялись учебно-тренировочные сборы по парусному спорту в рамках проекта «Инклюзивный яхтинг «Попутный ветер» ЯОО ВОИ Ленинского района города Ярославля при поддержке проекта ВОИ-РССИ «Солнце Ветер Вода Человек».

В сборах приняли участие представители 9 регионов России, в том числе, участники проекта «Семейный инклюзивный клуб #НеЗаБортом» (Москва, Зеленоград). В составе команды - члены конаковского общества инвалидов в количестве пяти человек. Во время сборов проведены занятия по теории управления парусным катамараном, правилам проведения гонок.

По окончании всех ждал экзамен, успешная сдача которого обеспечивала допуск на воду. В течение сборов проведены ознакомительные мастер-классы. В ходе учебно-тренировочных сборов проведены тренировочные соревнования.

Было два гоночных дня по двум подразделениям: «серебряный» и «золотой» флот (в зависимости от имеющегося опыта управления парусным катамараном). В первый день гонок были определены финалисты. Победителем в «серебряном» флоте стал экипаж Евгении Ромашевой (Москва), в «золотом» - Арсения Шальнова (Калуга). Экипаж «Семейного инклюзивного клуба #НеЗаБортом» занял третье место в «золотом» флоте. Отлично себя проявили конаковцы: экипаж Галины и Александра Корниловых занял четвертое место в гонке подразделения «серебряный» флот, команда в составе Константин Морозов и Михаил Скрынников стали вторыми в подразделении «золотой» флот. Своими впечатлениями об участии в сборах делится Константин Морозов (на снимке второй справа):

- Почему-то считается, что в парусный спорт сложно попасть и сложно чего-либо достичь. Но на самом деле все диаметрально противоположно. Парусный спорт доступен. Нужно проявлять инициативу, прилагать усилия, усердно тренироваться, и тогда все получится. В этом виде спорта можно рулить и принимать решения, выстраивать стратегию гонки, а можно, наоборот, выполнять команды - каждый найдет себе роль по интересам и возможностям. Больше всего в спортивных мероприятиях мне нравится атмосфера. Очень нравится управлять, чувствовать, как в парусе появляется ветер. Еще на лодке нужно постоянно анализировать ситуацию и быстро реагировать на изменения», - рассказывает Константин.

СПОРТ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

Стадион «Победа» ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, расположенный в поселке Редкино, планируется передать на баланс городского поселения поселок Редкино.

О том, что спортивный объект власти поселения планируют переоформить в свою юрисдикцию, сообщил глава поселения Сергей Орлов на заседании политсовета 15 июня. Это решение важно как для администрации поселения, так и для жителей городского поселения поселок Редкино, ведь стадион - одно из любимых мест досуга для многих местных жителей, ведущих активный образ жизни.

Напомним, стадион «Победа» (назван в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне) с футбольным полем и трибуной на 300 мест открыт в поселке Редкино в октябре 2015 года. Спортивный объект был построен по поручению президента РФ Владимира Путина. Этот футбольный стадион появился в поселке благодаря местному школьнику Егору Супруну.

В феврале 2014 года юный футболист написал письмо Владимиру Владимировичу Путину, в котором сообщил, что в его родном поселке мальчишкам негде заниматься любимым видом спорта. Президент пообещал помочь, и вскоре по его личному распоряжению объект был включен в Федеральную программу «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы». Проект финансировался из федерального и муниципального источников, общая сумма строительства составила более 16 миллионов рублей.

По условиям программы стадионы строились для спортивных школ, поэтому более пяти лет стадион «Победа» стоял на балансе ДЮСШ «Олимп». В настоящее время у «Олимпа» кадры для организации должного развития футбола в городском поселении поселок Редкино отсутствуют, а это поселение славится своей футбольной командой - ФК «Редкино» играет в высшей лиге чемпионата Тверской области по футболу.

Вместе с тем, согласно ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», у поселения есть полномочия по развитию физкультурно-массового спорта. Благодаря грамотному управленческому решению руководства поселения теперь в Редкино появится больше возможности для развития спорта и популяризации здорового образа жизни для всех групп населения. Передача в собственность поселения стадиона «Победа» позволит увеличить число спортивно- массовых мероприятий и увеличить число занимающихся спортом.

РЕМОНТ ДОРОГ В САМОМ РАЗГАРЕ

В рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 - 2028 годы Конаковский район в 2021 году проводит работы в семи муниципальных образованиях: в городском поселении поселок Редкино, городском поселении поселок Радченко, городском поселении поселок Козлово, городском поселении поселок Новозавидовский, в городе Конаково, Первомайском и Дмитровогорском сельских поселениях.

На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на всех объектах. На объекте «Ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Октябрьская в поселке Новозавидовский, этап второй» работы завершены, проводится приемка выполненных работ.

Объект принят

Администрацией Конаковского района получено разрешение на допуск в эксплуатацию автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 4,65 МВт для обеспечения теплоснабжения, ГВС в селе Городня.

Горячая вода будет

В селе Городня реализуется проект по модернизации системы горячего водоснабжения в жилых домах №№ 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11 по улице Советская, в домах №№ 1, 2, 3 по улице Садовая. Также реконструкция системы горячего водоснабжения будет проведена в школе и детском саду поселения. В настоящее время закончены работы и проходят гидравлические испытания на объекте по улице Советская, 11. Подрядчик приступил к работам в домах №№ 7 и 8-а по улице Садовая.

Поехали

Маршрут начал работу. Администрация Конаковского района с 21 июня начала осуществлять перевозки водным транспортом по маршруту «Завод 1 Мая - Конаково» согласно расписанию. Расписание находится на причале.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района