МЫ РАСПРАВИЛИ«КРЫЛЬЯ»

18 июня в Карачарове открылась первая в этом году смена многодневных палаточных сборов «Крылья». Этот год стал юбилейным для сборов, вот уже 15 лет девчонки и мальчишки со всего Конаковского района приезжают в «Крылья», находят здесь новых друзе, учатся чему-то новому.

Первая смена вместила в себя 30 участников. На торжественном открытии поприветствовать и пожелать ребятам всего доброго приехали заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, заведующий ОМПКиС администрации Конаковского района Александра Федотова, начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов, начальник ОДН ОМВД России по Конаковскому району Татьяна Муравьева, техник Конаковского инспекторского отделения центра ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области Любовь Хицкова и директор ЦМП «Иволга» Инна Сотская. Все гости пожелали участникам смены отличной погоды и веселого времяпрепровождения.

После торжественного открытия сборы «Крылья» зажили в своём обычном ритме: игры, мастер-классы и развлекательная программа. Ведь «Крылья» - это не только отдых на природе. Это насыщенная обучающая и культурная программа, разноплановые конкурсы и викторины, всевозможные квесты и познавательные мероприятия, задушевные песни у костра и зажигательные танцы – в общем, все то, что можно назвать активным отдыхом.

Вчера «Крылья» принимали вторую смену подростков. И сегодня, когда очередной номер «Зари» вышел в свет, в палаточном лагере жизнь забурлила с новой силой. Для кого-то это уже привычное и долгожданное событие, для кого-то «Крылья» станут первым опытом жизни в походных условиях. Но все участники палаточных сборов сходятся в одном – скоротечные смены заканчиваются, а память о них остается. И в следующем году хочется вновь попасть в «Крылья».

ЦМП «Иволга».