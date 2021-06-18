В середине июня в Конаковском краеведческом музее состоялось открытие традиционной выставки декоративно-прикладного творчества детско-юношеского центра «Новая Корчева».

На открытии выставки присутствовали заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов, заведующий краеведческим музеем Елена Воронина. Директор Центра протоиерей Виктор Гуров вручил Аггюль Арифовне диплом за организацию районного (отборочного) конкурса «Пасхальное яйцо-2021» от Православного военно-патриотического центра «Пересвет» при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, организаторов международного конкурса «Пасхальное яйцо-2021» и поблагодарил администрацию Конаковского района за поддержку новых идей и мероприятий Центра.

Михаил Кожехов поздравил директора и педагогов Центра с открытием выставки. И отметил, что детско-юношеский центр «Новая Корчева» проводит большое количество социально значимых мероприятий районного уровня, в чем большая заслуга Виктора Павловича как руководителя Центра.

Отец Виктор сказал, что новые условия жизни в период пандемии не позволили в прошлом году провести выставку. Поэтому так радостно возвращение к доброй традиции проведения летней выставки Дома народного творчества в музее. Для наших учащихся и педагогов это всегда большой праздник и большая ответственность, своеобразная проверка на качество. Дети гордятся тем, что их работы являются экспонатами в настоящем музее, очень радуются, читая восхищенные отзывы посетителей музея в книге отзывов. Педагоги рады возможности показать лучшие работы детей, познакомить посетителей музея с талантами наших воспитанников, со своим мастерством, а также приобщить всех желающих к культурным традициям нашего края.

Заведующий Домом народного творчества Ирина Кырчанова поблагодарила заведующего музеем Елену Воронину за поддержку доброй традиции, ставшей важным культурным событием для всего города. Отметила, что эта выставка одиннадцатая, и «Новая Корчева» надеется на продолжение дружбы и сотрудничества с Конаковским краеведческим музеем.

В экспозиции присутствуют работы всех творческих студий Дома народного творчества: здесь вы увидите работы из керамики, бисера, ручную и машинную вышивку, мягкие игрушки, резьбу и роспись по дереву, иконописные работы, лепку, конаковский фаянс и роспись по керамике, работы изостудии. Многие из них являются победителями и призерами международных, всероссийских и районных конкурсов этого года. Все работы новые, сделаны ребятами и педагогами в этом учебном году. Это тоже одна из традиций – выставляются всегда новые работы. Их можно будет посмотреть в течение всего лета.

Приглашаем всех на встречу с восхитительным детским творчеством и надеемся удивить вас высоким уровнем мастерства наших воспитанников, интересной тематикой работ и сказочно-доброй атмосферой выставки.

ДЮЦ «Новая Корчева». Фото

Л. Кикало.