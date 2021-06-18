ЗАВТРА - ФЕСТИВАЛЬ ПО ГРЕБЛЕ НА ЛОДКАХ «ДРАКОН»

26 июня в г. Конаково в рамках проекта «Ладья безграничных возможностей», который стал одним из победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации, будет проходить фестиваль по гребле на лодках «Дракон» среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Конаковского района, в котором примут участие не менее 10 команд в классе лодок «Дракон» Д-10 (опен), всего не менее 100 участников.

Парад открытия соревнований состоится в 12.00, г. Конаково. Место проведения - река Донховка перед зданием СТК РОСТО. Фестиваль будут организовывать и проводить АНО Тверской спортивный клуб «Шторм», ТООО «Федерация гребли на байдарках и каноэ» при поддержке комитета по физической культуре и спорту Тверской области, ОМПКиС администрации Конаковского района, ГБУ Тверской области «Спортивная Адаптивная Школа» и партнеров фестиваля. Все команды-участники любительские, многие проведут перед соревнованиями одну тренировку.

Цель фестиваля – привлечение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям спортом и физической культурой, внимание на развитие акватории тверских рек как мест для занятия спортом и популяризация доступного и безопасного вида спорта – гребли на лодках «Дракон».

Команды будут награждаться кубками и дипломами, все участники фестиваля - медалями. В программе фестиваля – заезды детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья из коррекционных учреждений и общественных организаций Конаковского района на дистанцию 200 м, выполнение тестов в рамках ВФСК ГТО, награждение всех участников соревнований.

Оргкомитет фестиваля.