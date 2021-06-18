СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СТАТИСТИКИ

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Уважаемые работники органов статистики!
Искренне поздравляем с профессиональным праздником - Днем работника статистики! За более чем двухвековую историю статистика стала жизненно важным инструментом для принятия управленческих решений и оценки их результатов практически везде - на федеральном, региональном, муниципальном уровне государственного управления, в бизнесе и науке. За каждым статистическим показателем, за каждой цифрой и аналитическим выводом - кропотливый труд специалистов-статистиков, чей профессионализм и добросовестное отношение к делу вызывают искреннее уважение.
Примите слова искренней благодарности и признательности за вашу сложную и ответственную работу. Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Депутат Законодательного собрания Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района
О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.
25 июня работники статистической службы отмечают свой профессиональный праздник. Нынешний год ещё и юбилейный для статистики, причем юбилейный вдвойне: исполнилось 185 лет Тверской губернской статистике и 210 лет Российской статистике.
Значение статистики в жизни общества и государства сложно переоценить. Официальные статистические данные помогают органам власти и управления всех уровней принять правильные управленческие решения по социально- экономическому развитию страны, региона, муниципалитета.
И по сей день очень актуальны слова нашего земляка, выдающегося экономиста и публициста В.И.Покровского о значении и задачах статистики: «Статистические цифры служат лучшим средством проверить правильность и целесообразность мер, принимаемых для общественного благоустройства… ...статистика существенно необходима, ибо ее цифры служат лучшим средством решить, идет ли общество по пути прогресса к благосостоянию или падает и беднеет…».
В статистике всегда работали и работают поныне очень ответственные, трудолюбивые люди, профессионалы своего дела. Проведение многочисленных статистических исследований, сбор статистических данных, анализ полученных от организаций сведений, их обобщение, логическое обоснование, выпуск и распространение официальной статинформации – всё это заслуга статистиков.
Нынешний год особенно напряжённый: наряду с исполнением текущих статистических работ перед статистиками стоят задачи по проведению трёх масштабных работ, имеющих особую государственную важность: Всероссийской переписи населения (ВПН), сельскохозяйственной микропереписи (СХМП-2021), экономической переписи малого бизнеса. Особенность их проведения - применение современных технологий и новых методов сбора информации.