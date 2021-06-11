Игорь Руденя: забота о старшем поколении – священный долг

2020 год прошёл под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. О мероприятиях, посвящённых подвигу народа-победителя, чествованию ветеранов, мерах поддержки старшего поколения рассказал Губернатор Игорь Руденя, выступая с отчётом о деятельности Правительства Тверской области в прошлом году.

Ключевым событием Года памяти и славы глава региона назвал открытие Ржевского мемориала Советскому Солдату. С июня прошлого года комплекс посетило уже более 800 тысяч человек.

В 2020 году был существенно расширен список категорий получателей и увеличен размер единовременной выплаты к Дню Победы. Наряду с инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда, несовершеннолетними узниками концлагерей, вдовами погибших участников войны, впервые выплата была предоставлена труженикам тыла, детям войны и вдовам умерших участников войны. Всего данную выплату в 2020 году получили 89 тысяч человек.

«Мы обязаны этим людям тем, что сегодня живём и работаем на нашей земле. Забота о поколении победителей, о людях, которые восстановили и укрепили могущество нашей Родины – это наш с вами священный долг», - сказал Игорь Руденя.

Также в год 75-летия Великой Победы жилищные условия за счёт федерального бюджета были улучшены для 18 ветеранов Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области