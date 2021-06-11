В Тверской области за год на 70% выросло количество добровольцев

Регион в очередной раз подтвердил свои лидирующие позиции в стране по количеству добровольцев. По сравнению с 2019-м в прошлом году количество молодых людей Тверской области, зарегистрированных в системе «Добровольцы России», увеличилось на 70%. О поддержке активистов региона рассказал Губернатор Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчётом в областном парламенте 24 июня.

Как отметил Губернатор, в 2020 году увеличилось и количество молодёжных патриотических объединений - 53 отряда занимаются поисковой деятельностью. Развивается и уже насчитывает более 3700 участников движение «Юнармия». В 2020 году для этих ребят была приобретена форма, макеты вооружения для проведения занятий и торжественных мероприятий.

Игорь Руденя сделал акцент на деятельности волонтёров штаба «МыВместе», во многом благодаря работе которых во время пандемии организовано обеспечение продуктами и лекарствами людей старшего возраста, многодетных семей. В 2020-м было исполнено порядка 40 тысяч таких заявок.

«Мы будем наращивать объём значимых дел в нашем регионе, которые повлияют не только на социальную сферу, оказание помощи одиноким пожилым гражданам, но и позволят решать приоритетные задачи, которые сегодня стоят перед Верхневолжьем», - сказала Юлия Саранова, директор Тверского добровольческого центра «МыВместе».

По мнению главы региона, на территории региона важно создавать условия для самореализации молодых людей, развития их творческих и спортивных способностей.

«В 2020 году была проведена реконструкция футбольного поля на стадионе «Текстильщик» в Твери, введён в эксплуатацию универсальный спортивный зал в посёлке Сонково, в 6 муниципалитетах установлены поля для мини-футбола, в 10 – спортивные площадки для комплекса ГТО, 31 спортшкола получила новое оборудование и инвентарь», - сказал Игорь Руденя.

Более 11 тысяч человек прошли тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Игорь Руденя сообщил, что в этом году планируется завершить строительство центра стрелковых видов спорта «Березино» и спортивного центра по видам гребли на Волге. Продолжается строительство гребной базы в областном центре на реке Тверце.

В Твери, Кимрах, Торжке, Старицком и Калязинском районах, Нелидовском и Осташковском городских округах установят 10 школьных стадионов, в Кашине и Ржеве – физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа.

Кроме того, как отметил глава региона, в среднесрочной перспективе запланировано строительство крытого катка в Вышнем Волочке, бассейнов в Бежецке, Кимрах и Калязине, футбольного манежа в Твери. Ведётся разработка проектов реконструкции трёх крупных стадионов в областном центре.

Пресс-служба Правительства Тверской области