Игорь Руденя: сегодня важно сосредоточить усилия на решении стратегических вопросов развития Тверской области

24 июня на заседании Законодательного Собрания Тверской области Губернатор Игорь Руденя выступил с отчетом о результатах деятельности Правительства Тверской области за 2020 год. В заседании приняли участие советник Президента России Владимир Васильев, сенаторы Владимир Лукин и Андрей Епишин, руководители региональных управлений федеральных органов власти, представители общественных организаций.

«Прошедший год потребовал от системы государственного управления Тверской области оперативного и эффективного реагирования на вызовы в здравоохранении, экономике, социальной сфере. Конструктивное взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти внесло важный вклад в обеспечение своевременной и эффективной поддержки наших граждан, предприятий и организаций», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил депутатов Законодательного Собрания региона за совместную работу в интересах Верхневолжья, отметив, что она позволила Тверской области без существенных потерь преодолеть сложности, связанные с пандемией.

«Сегодня важно сосредоточить усилия на решении стратегических вопросов в сфере демографии, развитии экономики, модернизации инфраструктуры, повышении эффективности социальной сферы», – обозначил глава региона.

По словам Игоря Рудени, в настоящее время идёт формирование новой стратегии социально-экономического развития Тверской области на ближайшие 5 лет. В нее войдут инициативы и проекты каждого муниципального образования.

«Приглашаю депутатов Законодательного Собрания, глав муниципальных образований, представителей делового сообщества и всех жителей Тверской области внести свой вклад в эту работу», – обратился к присутствующим на заседании Губернатор.

Глава региона отметил, что в прошедшем году был принят ряд важных законов Тверской области, обеспечивающих налоговые преференции для предпринимателей, поддержку многодетных семей, совершенствование системы медицинской помощи, развитие дорожной сети, внедрение новой модели общественного транспорта.

«Законодательное Собрание находилось в полном контакте с Правительством Тверской области. Благодаря такому взаимодействию нам удалось принять очень важные законы в разгар пандемии, которые, в первую очередь, касались малого и среднего бизнеса. Приятно, что все планы, о которых рассказывал Губернатор в предыдущие годы, получили своё развитие в 2020 году. Это поступательное движение региона вперёд», - сказал председатель областного парламента Сергей Голубев.

В отчете о результатах деятельности Правительства Тверской области Игорь Руденя затронул основные показатели развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, туризма. Большое внимание было уделено ремонту дорог, газификации, улучшению экологии и работы жилищно-коммунального хозяйства, поддержке семей с детьми и старшего поколения. Глава региона озвучил итоги работы в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта.

«С 2016 года в Тверской области выстроена система, которая начала работать на развитие региона. Эта система прошла испытание пандемией. Практическое решение получил транспортный вопрос. Это хороший пилотный проект. Также отмечу, что с 2016 года в Тверской области увеличилось количество детишек в многодетных семьях на фоне снижения рождаемости как таковой. Понимаем, куда нужно основное внимание и средства», - отметил советник Президента России Владимир Васильев.

«В непростых условиях пандемии, то, чего добилась Тверская область, можно считать достижением. Эту работу я могу сравнить со многими другими областями. То, что вам удалось сохранить основные экономические структуры, обратить большое внимание на социальную сферу и культурно-просветительскую работу – это очень здорово. Правительство Тверской области в этих сложных условиях работало эффективно», – прокомментировал отчет Губернатора сенатор Владимир Лукин.

Пресс-служба Правительства Тверской области