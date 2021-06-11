Игорь Руденя: реализация проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» позволят существенно повысить качество жизни населения Тверской области

«Экологи справедливо ставят знак равенства между понятиями качество жизни и состоянием окружающей среды», - с таких слов Губернатор Игорь Руденя перешел к теме экологии в своем отчете Законодательному Собранию по итогам работы Правительства Тверской области в 2020 году. Ключевые направления, названные главой региона, - формирование современной системы обращения с ТКО, повышение качества питьевого водоснабжения, реализация мероприятий по оздоровлению Волги.

По словам Губернатора, существенный вклад в повышение качества жизни населения и охрану окружающей среды вносят федеральные проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

«В прошедшем году была продолжена работа по модернизации водовода в Твери, выполнены работы на более чем двух с половиной километрах объекта. Завершить проект, который обеспечит повышение качества питьевой воды, нами планируется до октября текущего года», - сказал Губернатор.

Также в Твери продолжилась реконструкция очистных сооружений. Данный проект планируется завершить в 2022 году.

В Ржеве реализуется проект по реконструкции водозаборных станций. Проведена реконструкция водозабора и системы водоочистки в посёлке Кесова Гора.Ведётся разработка проектной документации для реконструкции очистных сооружений в городе Торжке и селе Городня Конаковского района. Началась реконструкция очистных сооружений в городе Конаково и в селе ЗастолбьеРамешковского района.Строительно-монтажные работы планируется завершить в текущем году.

В регионе продолжается формирование современной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В 2020 году разработана документация, получено положительное заключение госэкспертивы по рекультивации свалок твёрдых коммунальных отходов в городах Кимры и Нелидово. Разработан проект рекультивации свалки на Бежецком шоссе в Твери. Началась подготовка проекта по рекультивации свалки ТКО в Бологое.

В 2020 году также велась работа по комплексному экологическому обследованию и описанию границ особо охраняемых природных территорий.В том числе наиболее значимых памятников природы – «Лесопарк Конаковский», природный заказник «Парк Карачарово», парк «Остров Спировский». Всего проведены работы по подготовке описания границ 297 особо охраняемых природных территорий – в 2,5 раза больше, чем в 2019 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области