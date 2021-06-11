За два года в муниципалитетах Тверской области отремонтировано 10 Домов культуры

В 2020 году на работу учреждений культуры существенное влияние оказали ограничения на проведение массовых мероприятий, введённые в период пандемии. В то же время это стимулировало разработку мероприятий дистанционного характера, развитие ресурсов в сети Интернет. О развитии культурной сферы Верхневолжья рассказал Губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе ежегодного отчета в региональном Законодательном Собрании.

«Несмотря на ограничения, число посещений организаций культуры в 2020 году составило почти 70% к 2019 году, количество новых выставок, спектаклей и концертных программ снизилось незначительно, но осталось на достаточно высоком уровне», ­­– отметил глава региона.

В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» была продолжена системная работа по ремонту сельских домов культуры. Ремонт проведён в 6 учреждениях, за два года отремонтировано уже 10 домов культуры.

«Прошедший год стал важным этапом в работе по сохранению объектов культурного наследия – была завершена разработка проектной документации по объектам культурного наследия в городах Твери, Бежецке, Торжке и Торжокском районе, началась их реставрация», – сказал Губернатор.

Также была разработана научно-проектная документация на реставрацию одного из символов Тверской области – колокольни Николаевского собора в Калязине. В текущем году на объекте начались работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области