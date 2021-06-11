Игорь Руденя: с июля 2021 года жители региона смогут подать заявление на подключение домохозяйства к газу в МФЦ

Одной из ключевых задач Правительства Тверской области на ближайшие годы является газификация муниципальных образований. О работе по проведению голубого топлива в районы и в целом о повышении качества жилищно-коммунальных услуг в Верхневолжье рассказал Губернатор Игорь Руденя во время ежегодного отчета Законодательному Собранию региона.

Глава региона отметил - Тверская область одной из первых в стране подписала с «Газпромом» Программу развития газоснабжения и газификации на период 2021 – 2025 годов. В первую очередь работы по проведению трубопроводов затронут 10 негазифицированныхмуниципалитетов на юго-западе и северо-востоке нашего региона.

«С 2021 по 2025 годы в регионе планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, более 1 400 километров газовых сетей, предоставить возможность газификации свыше 46 тысяч домовладений. Газификация муниципалитетов кардинально повысит инвестиционный потенциал территорий и качество жизни людей», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, Игорь Руденя отметил, что Президентом России Владимиром Путиным была поддержана совместная инициатива Тверской области с партией «Единая Россия» о бесплатном подведении газа к границам домовладений. В Тверской области уже ведётся работа по формированию списка домов для газификации. С июля текущего года заявление на подключение домохозяйства к газоснабжению можно будет подавать в МФЦ.

Главной задачей в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона в 2020 году стало повышение качества предоставляемых услуг, а также работа по консолидации муниципальных коммунальных активов.

Глава региона отметил, что создание единой системы управления в коммунальном хозяйстве региона будет способствовать повышению эффективности и прозрачности работы отрасли.

Игорь Руденя обратил внимание на похождение регионом осенне-зимнего периода 2020-2021 годов. – во всех муниципалитетах были проведены работы по реконструкции и модернизации 112 котельных; 53,4 км теплосетей; 39,3 км сетей водоснабжения и водоотведения.

«Системная работа по модернизации коммунального хозяйства позволила нам пройти отопительный сезон без крупных аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», – акцентировал Игорь Руденя.

В регионе продолжается работа по формированию комфортной городской среды. За прошедший год в 38 муниципалитетах было благоустроено 113 общественных и дворовых территорий.

Пресс-служба Правительства Тверской области