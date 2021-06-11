5 новых детских садов открыто в Тверской области в 2020 году

В 2020 году в Тверской области открыто 5 детских садов на 450 мест в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах. Итоги работы отрасли образования в своем отчете Законодательному Собранию региона подвел Губернатор Игорь Руденя 24 июня.

«Ввод новых объектов, а также перепрофилирование 150 мест под ясельные группы позволило увеличить доступность дошкольного образования в нашем регионе достаточно существенно, а также уменьшить количество детей в возрасте до 3 лет, которые ожидали мест в детсады», - сказал Губернатор.

Сейчас строятся ещё 6 дошкольных учреждений на 1010 мест в Твери, Вышнем Волочке, Торопце и посёлке Бурашево Калининского района.

Как рассказал Игорь Руденя, в системе среднего общего образования проводилась работа по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы 101 школы региона, введено 160 дополнительных мест для обеспечения односменного режима обучения, заменено 63 школьных автобуса.

Игорь Руденя напомнил, что в 2020 году в Тверской области началась реализация программы «Земский учитель». Её участники получают 1 млн рублей при переезде на работу в сельские населённые пункты. Участие в программе приняли 11 педагогов.

Также глава региона отметил работу по воспитанию и дополнительному образованию детей.

В 2020 году создано 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», мобильный технопарк «Кванториум» и второй центр «IT-куб». Программами этих центров охвачено более 10 тысяч школьников. По словам главы региона, всего за прошлый год создано порядка 4500 новых мест в системе дополнительного образования.

В сфере профобразования Губернатор отметил тенденцию к увеличению числа обучающихся в колледжах. В 2020 году утверждён перечень приоритетных профессий и специальностей для региона, началась подготовка специалистов по 5 новым специальностям.

Важным шагом в развитии науки и укреплении статуса Тверской области, как одного из ведущих центров развития отечественной науки и высшего образования, Игорь Руденя назвал введение региональных премий для коллективов исследователей, молодых учёных, аспирантов и студентов за выдающиеся достижения в области науки и техники.

Пресс-служба Правительства Тверской области