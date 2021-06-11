Первый Центр амбулаторной онкологической помощи будет открыт в Тверской области в 2021 году

Несмотря на то, что в период пандемии основные ресурсы медицины Тверской области были направлены на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, в Верхневолжье продолжилась работа, направленная на сокращение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических болезней. Тему развития здравоохранения региона озвучил Губернатор Игорь Руденя 24 июня, выступая в Законодательном собрании региона с ежегодным отчетом.

«На уровне 2019 года был сохранён объём высокотехнологичной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, освоены новые виды операций. По итогам 2020 года удалось снизить смертность от инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения», – рассказал Игорь Руденя.

В регионе продолжается обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения. В 2020 году для тверского онкологического диспансера было приобретено уникальное оборудование. Благодаря этому с апреля текущего года пациенты получают виды лечения, которые ранее в Тверской области не предоставлялись.

«В 2021 году готовится к открытию первый в нашем регионе Центр амбулаторной онкологической помощи в Твери. В текущем году также запланировано открытие такого центра в Вышнем Волочке», – отметил глава региона.

Кроме того, в этом году запланировано приобретение «тяжёлого» медицинского оборудования для регионального сосудистого центра – это ангиографический комплекс и новые УЗИ-аппараты для первичных сосудистых отделений.

По словам Игоря Рудени, особое внимание в 2020 году было уделено развитию системы скорой и неотложной медицинской помощи. Создана единая диспетчерская служба, которая в настоящее время обслуживает 7 муниципалитетов. Это уже сейчас позволило не допускать «потери» вызовов и обеспечить доезд бригад до пациентов в нормативное время. Планируется охватить единой системой приёма и передачи вызовов службы скорой медицинской помощи все муниципалитеты.

Пресс-служба Правительства Тверской области