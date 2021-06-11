По итогам 2020 года в Тверской области более чем на тысячу увеличилось количество многодетных семей

В 2020 году были введены беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Работа в этом направлении является ключевым фактором решения вопросов демографического развития Тверской области. Об этом заявил Губернатор Игорь Руденя в ходе отчета Законодательному Собранию региона о деятельности Правительства Тверской области в прошлом году.

«Всего в Тверской области в 2020 году предоставлялось более 30 мер поддержки семей. Общий объём детского бюджета составил более 22 миллиардов рублей. Данные меры поддержки позволили обеспечить рост числа многодетных семей в нашем регионе. По итогам 2020 года количество многодетных семей в Тверской области увеличилось на 1 тысячу 44 семьи. Сейчас в многодетных семьях Верхневолжья воспитывается почти 44 тысячи детей – это на 10 тысяч детей больше, чем в 2016 году», – сказал глава региона.

В 2020 году разработана и принята государственная программа демографической и семейной политики в Тверской области. Комплекс поддержки семей с детьми, в первую очередь многодетных и молодых, сформированный в 2019 году, был усилен новыми мерами.

В частности, для многодетных семей это частичное возмещение затрат на приобретение автотранспорта, обеспечение школьников младших классов бесплатной школьной формой, освобождение от уплаты транспортного налога, учреждение почётного знака «Слава Отца», которым награждены уже трое отцов, воспитавших в одном браке 5 и более детей.

В итоге комплектами школьной формы обеспечены почти 12 тысяч детей, льготы по транспортному налогу получили почти 1900 семей, 44 многодетным семьям предоставлены сертификаты на приобретение автотранспорта.

Игорь Руденя подчеркнул – в соответствии с Указом Президента Российской Федерации в 2020 году была установлена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно и назначен ряд дополнительных разовых выплат для семей с детьми до 16 лет. Общая сумма этих выплат в Тверской области составила более 5 млрд рублей, её получили порядка 200 тысяч семей.

Особое внимание уделяется вопросу обеспечения жильём молодых и многодетных семей. В 2020 году жилищные сертификаты получили 193 молодые семьи. Это на треть выше показателей 2019 года. Кроме того, приобретены жилые помещения для 25 многодетных семей и 153 детей-сирот.

Пресс-служба Правительства Тверской области