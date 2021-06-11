В 2020 году в Тверской области реализованы крупные проекты в сфере туризма

Развитие туристической отрасли стало одной из тем отчёта о результатах деятельности Правительства Тверской области в 2020 году, который 24 июня Губернатор Игорь Руденя представил депутатам Законодательного Собрания региона.

«В 2020 году была обеспечена комплексная поддержка предпринимателей в этой сфере, а также муниципальных туристских проектов. Это предоставление субсидий на создание объектов туристского показа, возмещение затрат на организацию поездок по Тверской области, компенсация расходов на приобретение туристических автобусов, предоставление субсидий по налогу на имущество», - отметил глава региона.

В 2020 году в Тверской области велась реализация сразу нескольких крупных туристических проектов. Так, завершены создание и реконструкция ряда объектов в туристско-рекреационном кластере «Волжское море», в Конаковском районе началось строительство современного транспортно-пересадочного узла, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный транспорт.

Новые возможности для развития туризма, уверен Игорь Руденя, даст подписанное на Петербургском экономическом форуме соглашение о включении Тверской области в проект «Большое Золотое кольцо».

Губернатор особо отметил - туризм, производство, торговля, сфера услуг – это отрасли, где особенно важно поддерживать малый и средний бизнес.

«В прошедшем году наши малые и средние предприятия продемонстрировали высокую устойчивость. Их оборот составил 341,3 миллиарда рублей, общее число субъектов малого и среднего бизнеса – около 44 тысяч 800 предприятий», – сообщил глава региона.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе были усилены меры прямой финансовой поддержки и поручительства для бизнеса. Региональным Фондом поддержки предпринимательства предоставлен 341 займ на 590 млн рублей, что на 75% выше показателей 2019 года. Это самый высокий уровень поддержки малых и средних предприятий за последние 10 лет, подчеркнул Игорь Руденя.

Также Фондом предоставлено 63 поручительства на 447 млн рублей, что позволило привлечь заёмные средства банков в сумме 1,6 млрд рублей.

Кроме того, в 2020 году в Тверской области введён специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В качестве самозанятых зарегистрировалось 5607 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области