Молодёжь Верхневолжья приглашают принять участие в антинаркотической акции и получить возможность посетить арт-кластер «Таврида»

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Молодёжь Верхневолжья приглашают присоединиться к всероссийской акции «Стимул мечты – это сам ты!» и принять участие в творческом конкурсе видеороликов антинаркотической направленности.
«Проведение антинаркотических мероприятий важно для сохранения здоровья населения, особенно молодёжи. Тверская область взяла курс на улучшение демографических показателей, поэтому необходимо увеличивать количество мероприятий спортивной, культурно-просветительской направленности», - считает Губернатор Игорь Руденя.
По итогам конкурса будет определено три победителя, которые получат возможность без конкурса стать участниками заезда «Вкусный джаз» арт-кластера «Таврида» с 6 по 14 августа 2021 года по направлению «Арт-школа фото- и видеоконтента».
Для участия в конкурсе необходимо записать короткое видео о себе, где должен прозвучать лозунг «Стимул мечты – это сам ты!» и призыв против наркотиков. Видео необходимо разместить в социальных сетях с хештегами #Стимулмоеймечты #Противнаркотиков. Оценка работ будет производиться конкурсной комиссией, куда войдут представители Росмолодежи, МВД России, а также члены общественных организаций.
Также необходимо подать заявку на участие в конкурсе через систему АИС «Молодежь России» (myrosmol.ru) на мероприятие «Всероссийская акция «Стимул мечты — это сам ты!».
Акция пройдет с 26 июня по 3 июля 2021 года и приурочена ко Всемирному Дню борьбы с наркоманией. Организаторы - Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Государственного антинаркотического комитета, МВД России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Пресс-служба Правительства Тверской области