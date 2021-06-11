Губернатор Игорь Руденя поручил отремонтировать входную группу и установить пандус для скорой помощи в Андреапольской ЦРБ

23 июня во время рабочей проездки в Андреапольский муниципальный округ Губернатор Игорь Руденя посетил центральную районную больницу. Глава региона ознакомился с работой учреждения, дал ряд поручений по укреплению материально-технической базы.

Игорь Руденя осмотрел приемное, педиатрическое, хирургическое и терапевтическое отделения, кабинеты эндоскопии и функциональной диагностики, лаборатории, физиокабинет.

С 2019 года в больнице были заменены лифты, окна в хирургическом отделении, отремонтировано терапевтическое отделение, закуплено специализированное оборудование в лаборатории, а также полностью заменено оборудование в автоклаве. На данный момент в учреждении идет работа по замене кровли.

Игорь Руденя поручил ускорить темпы работ, а также отремонтировать входную группу, установить пандус и навес для подъезда машин скорой помощи. Работы должны быть завершены в первой половине сентября.

«Ремонт входной группы улучшит работу скорой помощи, в том числе изменения повысят комфорт пациентов при доставке из машины службы до приемного покоя. Входная группа должна соответствовать современным требованиям в оказании медицинской помощи», – отметила главный врач Андреапольской ЦРБ Елена Никова.

Во время визита Игорь Руденя передал больнице электрокардиограф. Аппарат необходим для специалистов поликлиник, реанимационных отделений, бригад скорой помощи, неотложной медицинской помощи и отделений кардиологии.

В структуру Андреапольской ЦРБ входит круглосуточный стационар на 72 койки и 24 койки дневного стационара, поликлиника для взрослых на 300 посещений в смену, детская поликлиника. В сельской местности работают 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 офиса врача общей практики.

Пресс-служба Правительства Тверской области