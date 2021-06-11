Предприятие Тверской областиодно из первых в России заключило специальный инвестиционный контракт на условиях СПИК 2.0

Компания «СКФ» – резидент промышленного парка «Боровлёво» в Тверской области - заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) на производство кассетных подшипников для грузовых железнодорожных вагонов. Заключение специальных контрактовпозволяет расширить существующие производства, создать новые рабочие места. Контракт подписан на срок до 2030 года.

Компания «СКФ» реализует на территории Тверской области проект по внедрению технологии изготовления подшипника кассетного типа с телами качения повышенного ресурса. В Минпромторге России отмечают, что технология принципиально важна для развития суверенной экономики.

«Потенциал промышленных предприятий исторически является основой устойчивого социально-экономического развития Верхневолжья. Сегодня в регионе выстраивается качественная система поддержки производителей. Она нацелена на реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособности предприятий, создание новых рабочих мест», – считает Губернатор Игорь Руденя.

СПИК 2.0. – новый инструмент государственной поддержки инвесторов. Он стимулирует вложения в приоритетные современные технологии, позволяющие выйти на серийное производство продукции, конкурентной на мировом уровне. По условиям СПИК 2.0 инвесторы получают различные льготы, проходят ускоренную и упрощенную процедуру получения статуса «Сделано в России» для своей продукции.

Правительством РФ утверждён перечень технологий, по которым могут быть заключены СПИК. В список включено производство кассетных подшипников с осевой нагрузкой не менее 23,5 тс, ресурсом в 1,6 млн км или 16 лет, рассчитанных на однократный ремонт в течение жизненного цикла. Требования к локализации производства включают 100% изготовление компонентов, в том числе, роликов и смазки, а также сборку подшипников на территории Российской Федерации.

Компания «СКФ» планирует выполнить условия СПИКбез привлечения заемных средств. Проект 100% локализации производства кассетных подшипников будет реализован за счет собственных инвестиций, запланированный объем - около 500 млн рублей. Это позволит внести существенный вклад в развитие локальных поставщиков, что в свою очередь будет активно способствовать развитию промышленности.

Напомним, компания «СКФ» из Тверской области, а также два промышленных предприятия из Саратовской области и Чувашской Республики первыми получили право на заключение специальных инвестиционных контрактов на условиях СПИК 2.0.

Проекты, реализуемые в рамках специальных контрактов, автоматически включаются в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области, что дает возможность инвесторам воспользоваться налоговым вычетом по налогу на прибыль, субсидиями по налогу на имущество и на прибыль, а также гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области