Игорь Руденя: приоритет в развитии региона остается неизменным – демография

23 июня во время рабочей поездки Губернатора Игоря Рудени в Андреапольский муниципальный округ прошла встреча с представителями первичных и местных отделений партии «Единая Россия» юго-западных районов области. Она стала одним из этапов процедуры предварительного внутрипартийного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единой России» на должность Губернатора региона на выборах 19 сентября 2021 года.

О своем видении развития Тверской области участникам встречи рассказали кандидаты партии «Единая Россия»: Губернатор Игорь Руденя, глава Старицкого района Сергей Журавлев, ректор Тверского госуниверситета Людмила Скаковская.

Губернатор Игорь Руденя в своем выступлении отметил, что в стратегию развития региона на пять лет войдут предложения муниципалитетов. Сейчас депутаты и представители партии в ходе встреч с избирателями проводят обсуждение задач развития территорий, ведут сбор предложений и инициатив жителей для включения в предвыборную программу.

«Приоритеты наши остаются неизменными – это демография, а также ремонт дорог, модернизация системы здравоохранения и скорой медицинской помощи», - сказал Игорь Руденя.

За 5 лет в Тверской области построено 11 детских садов, ведется строительство ещё шести учреждений. Также в сфере образования ключевыми задачами глава региона назвал ремонт и реновацию сельских школ, создание условий для творческого и спортивного развития детей.

«Наличие бассейнов и других хороших спортивных сооружений - это наша обязанность. Обращаюсь к главам районов поучаствовать в подготовке этой программы по школьным стадионам, плоскостным спортивным сооружениям», - сказал Игорь Руденя.

В этом году начинается реализация проектов по реновации и капитальному ремонту центральных районных больниц и поликлиник в городах Бежецк, Кимры, Конаково, Ржев, Бологое. Модернизируется служба скорой медицинской помощи, обновляется её автопарк.

За последние пять лет объём капитального ремонта дорог в регионе вырос почти в 4 раза. Благодаря участию в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», отремонтированы участки таких важнейших трасс, как Осташков – Селижарово – Ржев, Торжок – Осташков, Андреаполь – Пено - Хитино. В 2021 году в Тверской области планируется отремонтировать более 560 км автомагистралей.

Ещё один ключевой проект, по словам Губернатора, строительство так называемой «Западной хорды», которая свяжет трассы М-9, М-10 и М-11. Это позволит развивать инвестиционную привлекательность территорий вокруг озера Селигер, экономику муниципалитетов юго-запада.

Как подчеркнул Игорь Руденя, развитие экономики невозможно без программы газификации.

Тверская область по поручению и при поддержке главы государства в числе первых регионов в стране подписала с компанией «Газпром» программу развития газоснабжения и газификации. Впервые газ придёт на юго-запад региона – в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы. В этом году уже началась реализация этого масштабного проекта.

«У нас не должно остаться ни одного негазифицированного района. Хотел бы отдельно обратить внимание на то, что по решению Президента, федеральным законом закреплено бесплатное подведение газа к границам домовладений. Это решение принято с помощью Тверской области, программа формировалась на нашей территории», - сказал Игорь Руденя.

Отдельное внимание Игорь Руденя уделил благоустройству территорий муниципальных образований. Глава региона подчеркнул: в этой работе важно аккумулировать ресурсы программы по формированию комфортной городской среды, а также программы поддержки местных инициатив. Игорь Руденя отметил необходимость более активного участия муниципалитетов в ППМИ.

«Считаем, что потенциал программы поддержки местных инициатив сегодня больше, чем она используется. Уверяю, что деньги мы сможем найти. Президент страны принял решение по таким регионам как Тверская область, где закрыты все коммерческие долги, пользоваться дополнительными федеральными ресурсами на развитие инфраструктуры», - сказал Губернатор.

Игорь Руденя отметил, что развитие Тверской области идет в ключе задач, которые поставил Президент России Владимир Путин в выступлении на Съезде партии «Единая Россия». Глава государства поручил выделить регионам средства на развитие и модернизацию общественного транспорта и структур жизнеобеспечения, образования, системы медицинской реабилитации и другие направления.

Губернатор ответил на вопросы, касающиеся развития дорожной инфраструктуры, ремонта местных поликлиник и школ, строительства домов культуры и другие.

В завершение участники встречи проголосовали за выдвижение от партии «Единая Россия» кандидатуры Игоря Рудени на должность Губернатора Тверской области на выборах 19 сентября.

Пресс-служба Правительства Тверской области