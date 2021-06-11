В Тверской области определены задачи по обеспечению вакцинации населения

Губернатор Игорь Руденя подписал постановление, в котором определены задачи по обеспечению на территории Тверской области вакцинации граждан, а также изменены условия проведения массовых мероприятий в период пандемии.

При проведении в регионе спортивных, зрелищных, культурных и других массовых мероприятий теперь количество участников и зрителей не должно превышать 500 человек. Трибуны и зрительские места при этом заполняются не более чем на 50 процентов.

Для выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской области «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» Министерству здравоохранения Тверской области предстоит определить дополнительную потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных пунктах, а также привлекаемых медицинских работниках.

Минздравом совместно с Министерством экономического развития региона будет выработан механизм сбора сведений о ходе иммунизации сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей, которые согласно постановлению Главного санитарного врача подлежат обязательной вакцинации. Это работники торговли, общественного питания, гостиничных услуг, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов, а также государственные гражданские и муниципальные служащие.

В случае невыполнения требований постановления Главного санитарного врача о проведении вакцинации в установленные для этого сроки, деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей будет ограничена.

Напомним, вакцинация первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% от общей численности сотрудников должна быть организована до 18 июля 2021 года, до 18 августа 2021 года – вторым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области