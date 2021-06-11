Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Ангелину Антоновну Синяеву

23 июня 100 лет исполняется ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Ангелине Антоновне Синяевой. С вековым юбилеем жительницу Калининского района поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«В годы Великой Отечественной войны и после Победы Вы честно и добросовестно служили людям, заботились о сохранении их здоровья, всегда были готовы прийти на помощь. Многим жителям тверской земли Вы дали пример настоящего христианского милосердия», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Ангелина Антоновна родилась в городе Пушкин Ленинградской области. Во время войны трудилась на Торжокской санэпидемстанции лаборантом. Сейчас Ангелина Антоновна является насельницей Вознесенского Оршина женского монастыря, куда она переехала из Торжка в 2013 году.

Ангелина Антоновна Синяева награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями.

Пресс-служба Правительства Тверской области