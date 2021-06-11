33 км автодороги Торжок – Высокое – Берново – Старица отремонтируют в Тверской области в 2021 году

В Торжокском районе Тверской области ведется ремонт дороги Торжок – Высокое – Берново – Старица. Работы выполняются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Туристическая значимость – один из критериев, на основании которых по поручению Губернатора Игоря Рудени формировался перечень объектов программы дорожных работ.

Данная автодорога является частью туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья», а также связывает между собой северную и юго-западную части Верхневолжья.

В этом году работы ведутся на участке в Торжокском районе общей протяженностью 33 км – с 4-го км по 37-й км. В настоящее время дорожники фрезеруют существующее асфальтобетонное покрытие, после чего на объекте устроят выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетонного покрытия.

Также будут укреплены обочины. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесут дорожную разметку термопластиком.

Государственный контракт на выполнение ремонта заключен между заказчиком Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области и подрядной организацией ООО ТК «Руслан-1».

Всего по нацпроекту в текущем дорожно-строительном сезоне в эксплуатацию введут 259 км. Это Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Рамешки – Максатиха, Бежецк – Кесова Гора – Кашин, Торжок – Осташков, Торжок – Высокое – Берново – Старица, Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново.

Пресс-служба Правительства Тверской области