Компании Тверской области представили свой потенциал на международной выставке в Москве

Тверские предприниматели приняли участие в Международной выставке «Rosmould | Rosplast 2021», которая прошла в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве. В ней приняли участие более 200 компаний из 10 стран. Регион представили семь компаний.

Губернатор Игорь Руденя считает – участие тверских производителей в событиях международного уровня способствует продвижению местной продукции на российском и мировом рынках, увеличивает экспортный потенциал региона.

На коллективном стенде Тверской области была представлена продукция компаний «Антей-пласт», «Вертикаль», «ТверьПромИнжиниринг», «Центр оперативного литья пластмасс», «МеталлВоркс», «СтройСнабКомплект» и «Техмонтажсистем».

«Мы набрали много контактов потенциальных поставщиков и клиентов, поделились своими визитками. До этого участвовали в выставке когда-то давно один раз, оплачивали размещение сами. Благодаря помощи центра «Мой бизнес» снова смогли показать свою продукцию на таком масштабном мероприятии», – рассказала исполнительный директор «Антей-Пласт» Анна Муреева.

Кроме того, на прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялось событие для представителей FMCG-рынка – сферы товаров повседневного спроса. Выставка «Neva Buyers Week» собрала на своей площадке свыше 1500 топ-менеджеров продовольственных компаний. В очных переговорах с

представителями торговых сетей приняли участие и тверские предприятия – «Профи Милл», «Небо-М», «Валам», «Биофарм», «Пластик-строймаркет», «Евротрейд».

Также тверские компании приняли участие в конкурсе «Выбор сетей». 5 наименований продукции из 12 представленных на конкурс были награждены дипломами и медалями как победители.

Организация участия тверских производителей в выставках - это одна из наиболее популярных и эффективных мер поддержки предпринимательства со стороны государства. Её оказывает центр «Мой бизнес»: оплачивает организационный сбор, аренду площади и монтаж стенда. Сам предприниматель берёт на себя только расходы по командировке своего представителя. Это существенная экономия, поскольку без помощи центра участие для компании стоило бы не менее 700 тысяч рублей.

Узнать подробности и подать заявку на участие в выставках можно по ссылке – https://mybusiness69.ru/measure/uchastie-v-vystavochnykh-meropriyatiyakh-v-rossii-i-za-rubezhom-kollektivnyy-stend/ или по телефону 8 800 200 11-69.

Пресс-служба Правительства Тверской области