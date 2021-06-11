Тверской драмтеатр с гастролями посетит Волгоград

Тверской академический театр драмы посетит с гастролями Волгоград. 23, 24 и 25 июня на сцене Волгоградского нового экспериментального театра пройдёт показ ведущих репертуарных спектаклей, которые уже полюбились тверским зрителям.

Театральное искусство развивается на тверской земле уже более 265 лет. По словам Губернатора Игоря Рудени, Верхневолжье обладает богатой театральной историей, которую сегодня с успехом приумножают не только коллективы профессиональных, но и любительских театров.

Тверской драмтеатр представят жителям Волгограда спектакли - «Трамвай «Желание», «Ужин дураков», «Весы».

Организаторами гастролей выступает Росконцерт и Минкультуры РФ в рамках программы «Большие гастроли». Театры меняются сценами на три дня. В Твери зрители неделей ранее увидели постановки Волгоградского нового экспериментального театра – «Вера, надежда, любовь», «Примадонны», «Отель двух миров».

Тверской академический театр драмы в 2021 году закрыл свой 275-ый театральный сезон.

Сегодня – это один из старейших театров России, где бережно сохраняют идеалы русского психологического театра, прежде всего, работой над произведениями русской классической литературы и драматургии. Однако есть место и экспериментам: в репертуарном листе театра – постановки по русской и зарубежной драматургии современности.

Тверской драмтеатр отличает высокопрофессиональная труппа, где много ярких, талантливых и известных имен – 4 народных артиста, 7 заслуженных артистов и 26 ведущих мастеров сцены.

Пресс-служба Правительства Тверской области