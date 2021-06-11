В Твери и Ржеве выложили «Огненные картины войны»

В ночь с 21 на 22 июня в городах воинской славы Твери и Ржеве прошла международная акция «Огненные картины войны», в рамках которой волонтеры создали изображения из свечей, каждое из которых было связано с вкладом Верхневолжья в Победу.

Традиционно, 22 июня, Тверская область присоединилась к всероссийской акции «Свеча памяти». Она проводится ежегодно и стартует в час, когда началась Великая Отечественная война. Участие в памятном мероприятии принял Губернатор Игорь Руденя.

«Ровно 80 лет назад немецко-фашистские захватчики вторглись на территорию нашей страны. Это событие навсегда войдет в историю русского народа. В то утро началась самая кровопролитная война в истории человечества. Очень важно, что каждый год в этот час мы собираемся, чтобы отдать дань памяти 27 миллионам человек, которые погибли во имя мирного будущего нашей страны», – сказал глава региона.

В Тверской области в течение всего дня проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби.

Жители Тверской области в онлайн режиме смогли посмотреть концерт «Великая весна», в котором приняли участие солисты и коллективы Тверской академической филармонии. В программе прозвучали песни и мелодии военных лет, сочинения, посвященные Великой Отечественной войне.

В Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» состоялся концерт «Мы этой памяти верны», участниками которого стали вокальные, хореографические и театральные коллективы учреждения.

Тверская областная библиотека им. А.М.Горького провела акцию «Книжный шатер». Посетителям рассказали о работе и сотрудниках Калининской областной библиотеки имени А.М. Горького в военные годы.

В Театре юного зрителя в 19:00 началось прочтение пьесы «Бах-бах-бах» драматурга Юлии Поспеловой. Зрители вместе с героями пьесы пройдут фронтовыми дорогами.

Во всех музеях Тверской области с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в этот день прошли уроки памяти и музейные встречи. В музее Калининского фронта открыта выставка, посвященная жителям города Калинина и Калининской области, встретившим войну во время службы в армии, а также призванным в первые дни войны.

В завершение Дня памяти и скорби в 23:00 небеса в городах воинской славы Твери и Ржеве запылают огнями прожекторов в рамках всероссийской акции «Лучи Победы».

Пресс-служба Правительства Тверской области