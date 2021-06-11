В городах Тверской области построят новые школьные стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы в 2021 году

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В 2021 году в Тверской области дополнительно построят 10 школьных стадионов и 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Вопрос был рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 22 июня провел Губернатор Игорь Руденя.
4 школьных стадиона появятся в Твери – на улицах Учительская, Паши Савельевой, Левитана и Соминка. Еще по одному стадиону обустроят в Кимрах, Торжке, Осташкове, Нелидово, Старице и Калязине. При федеральной поддержке ФОКОТы (физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа) возведут в Кашине и Ржеве.
«Новые объекты появятся практически во всех крупных муниципальных образованиях Верхневолжья. На данный момент мы формируем программу, куда войдут остальные районы Тверской области. Мы не забудем и про средние и малые населенные пункты, где люди также должны жить на достойном уровне и иметь возможности для занятий физической культурой», – отметил Игорь Руденя, общаясь с журналистами после заседания.
Кроме того, дополнительные средства направят на строительство крытого футбольного манежа, многофункциональной гребной базы на реке Тверца и спортивного центра по видам гребли на реке Волга в областной столице.
С учетом средств, выделенных на заседании на строительство новых спортивных объектов, на развитие физической культуры и спорта в Тверской области в 2021 году направят более 1,3 млрд рублей.
Пресс-служба Правительства Тверской области