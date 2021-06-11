Игорь Руденя поздравил тверских гребцов с медалями Чемпионата России

Тверские спортсмены стали обладателями золотых медалей на Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. На дистанции 1000 метров победу одержал Заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ, представитель тверской Школы высшего спортивного мастерства Илья Первухин, а заплыв байдарок-четверок на дистанции 500 метров выиграли Артем Кузахметов и Александр Сергеев, которые выступают вместе с Максимом Спесивцевым и Романом Аношкиным. Состязания проходили в Москве с 16 по 22 июня. Поздравление спортсменам направил Губернатор Игорь Руденя.

«В состязаниях с сильнейшими спортсменами нашей страны вы достигли высших ступеней пьедестала почета в различных дисциплинах, в очередной раз подтвердив выдающийся потенциал тверской школы гребли на байдарках и каноэ. Не сомневаюсь, что спортивное мастерство, нацеленность на лучший результат будут и впредь помогать вам в борьбе за медали крупнейших соревнований», – отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

Илья Первухин является бронзовым призёром летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпионом Мира и Европы, многократным призёром национальных первенств и мирового кубка. Выступает за сборную России с 2010 года.

Артем Кузахметов – чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ 2018 года, многократный победитель и призер соревнований мира и Европы, многократный победитель чемпионатов России.

Мастер спорта международного класса Александр Сергеев является победителем II Европейских игр в Минске 2019, серебряным призером I Европейских Игр в Баку 2015 года, бронзовым призером чемпионата Европы.

Пресс-служба Правительства Тверской области