22 июня, в День памяти и скорби, Тверская область присоединилась к Всероссийской минуте молчания. Она состоялась в 12.15 и была объявлена Губернатором Игорем Руденей во время заседания регионального Правительства.

Именно в 12.15 22 июня 1941 года прозвучало обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к гражданам Советского Союза о нападении нацисткой Германии и начале войны.

«Это дань памяти не только павшим героям, но и тем, кто совершал подвиги на трудовом фронте, тем, кто поднимал страну», - подчеркнул Игорь Руденя.

В 2020 году Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении 22 июня одновременно во всех регионах страны Минуты молчания в память о подвиге всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня Тверская область вместе со всей Россией погрузилась в тишину, чтобы вспомнить всех, кто не вернулся домой с кровопролитных полей сражений Великой Отечественной войны и подарил нам мирное небо над головой.

Пресс-служба Правительства Тверской области