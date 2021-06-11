Коллективы Тверской области во время патриотической акции спели «Аист на крыше»

С 20 по 22 июня в Тверской области проходила патриотическая акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби. Активная молодежь, представители общественных организаций, профессиональные творческие коллективы исполнили и записали песню «Аист на крыше».

В Твери в акции приняли участие народная хоровая академическая капелла, участники хоров «Русские напевы», «Глория», «Фантазия», «Прометей», «Кантабиле», учащиеся детских школ искусств №1 им. М.П. Мусоргского и им В.В. Андреева, образцовый ансамбль «Небесные ласточки», а также представители «Волонтерской Роты Боевого Братства», юнармейского отряда им. Степана Горобца.

Видео исполнения опубликовано в социальных сетях с хэштегами акции #АистНаКрыше69, #ЗаМирноеНебо69.

Традиционно, 22 июня, Тверская область присоединилась к всероссийской акции «Свеча памяти». Она проводится ежегодно и стартует в час, когда началась Великая Отечественная война. Участие в памятном мероприятии принял Губернатор Игорь Руденя.

«Ровно 80 лет назад немецко-фашистские захватчики вторглись на территорию нашей страны. Это событие навсегда войдет в историю русского народа. В то утро началась самая кровопролитная война в истории человечества. Очень важно, что каждый год в этот час мы собираемся, чтобы отдать дань памяти 27 миллионам человек, которые погибли во имя мирного будущего нашей страны», – сказал глава региона.

Акция началась в 3:45 утра у подножия Обелиска Победы. Состоялось возложение цветов и свечей, в память о погибших в годы войны над мемориалом зажегся огонь.

После митинга стартовал Рейд «Памяти павших будьте достойны» по воинским захоронениям Твери, в котором принимают участие воспитанники Военно-патриотического ордена «Генерала армии Маргелова» объединения десантного профиля «Сокол» совместно с волонтерами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Пресс-служба Правительства Тверской области