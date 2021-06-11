22 июня в час начала Великой Отечественной войны в Твери прошла акция «Свеча памяти»

22 июня, в День памяти и скорби, в Твери прошла акция «Свеча памяти». Она проводится ежегодно и традиционно стартует в час, когда началась Великая Отечественная война. Участие в памятном мероприятии приняли Губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, воспитанники военно-патриотических объединений, юнармейцы, активисты общественных движений «Волонтеры Победы», «Волонтерская Рота Боевого братства», добровольцы, проходящие обучение по программе «Диалог на равных», жители города Твери.

«Ровно 80 лет назад немецко-фашистские захватчики вторглись на территорию нашей страны. Это событие навсегда войдет в историю русского народа. В то утро началась самая кровопролитная война в истории человечества. Очень важно, что каждый год в этот час мы собираемся, чтобы отдать дань памяти 27 миллионам человек, которые погибли во имя мирного будущего нашей страны», – сказал Игорь Руденя.

Акция началась в 3:45 утра у подножия Обелиска Победы. Состоялось возложение цветов и свечей, в память о погибших в годы войны над мемориалом зажегся огонь.

«80 лет назад в эти минуты судьбы миллионов людей были сломаны. И сегодня мы чувствуем, как хрупок наш мир. Этот день не только День памяти и подвига. Он учит ценить возможность жить и работать, радоваться тому, что нас окружает, людям, которые вместе с нами. Давайте помнить и давайте ценить то, что у нас есть», – отметила директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

Перед началом акции «Свеча памяти» воспитанники военно-патриотического объединения Твери заступили на Пост № 1.

«Великая Отечественная война унесла жизни более 27 миллионов человек. Это не просто цифры – это наши бабушки и дедушки, люди самых разных возрастов и профессий. Каждый из них ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой. Наш долг – помнить их подвиг, потому что, когда мы помним – мы живем», – сказала воспитанница Военно-патриотического ордена «Генерала армии Маргелова» объединения десантного профиля «Сокол» Татьяна Измайлова.

После митинга стартовал Рейд «Памяти павших будьте достойны» по воинским захоронениям Твери, в котором принимают участие воспитанники Военно-патриотического ордена «Генерала армии Маргелова» объединения десантного профиля «Сокол» совместно с волонтерами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Акция «Свеча Памяти» проводится в Твери в восьмой раз. Ежегодно она собирает до 300 молодых людей, объединенных желанием сохранить память о подвиге защитников Родины и отдать дань памяти павшим в первые часы войны.

Бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской области начались уже с 5 июля 1941 года. В первые месяцы войны на фронт ушло более 225 тысяч жителей региона, всего в годы Великой Отечественной – свыше 600 тысяч человек. За годы войны фашисты уничтожили в области 705 предприятий, более 5 тысяч колхозов и совхозов, свыше 2,1 тысячи учреждений образования, здравоохранения и культуры. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 278 тысяч жителей Калининской области (в границах области военного времени).

Пресс-служба Правительства Тверской области