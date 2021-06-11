Предприниматели Тверской области могут получить поддержку на сертификацию продукции и регистрацию товарного знака

В Тверской области центр «Мой бизнес» начал принимать заявки на софинансирование рекламных кампаний, сертификации, регистрации товарного знака. В прошлом году эта мера государственной поддержки была востребована у представителей малого и среднего бизнеса.

«Главная задача Правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Чем больше успешных предпринимателей – тем крепче экономика нашего региона», – считает Игорь Руденя.

В 2020 году 361 компания воспользовалась услугой софинансирования рекламной кампании. Предприниматели заказывали вывески, печатную продукцию или ролики на телеканалах и радио, размещали рекламу в интернете. Сейчас эта услуга вновь стала доступной. Оплачивается до 50% стоимости рекламной кампании, но не более 50 тыс. рублей. При этом предприниматель сам может выбрать подрядчика для её проведения. Эта мера поддержки доступна всем субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам.

Также стала доступной такая мера поддержки, как регистрация товарного знака. Он позволяет предпринимателям расширять рынки сбыта и продавать продукцию в других регионах и странах, создавать франшизы, размещаться на международных торговых площадках. В прошлом году этой услугой воспользовались 82 компании.

«Мы пытались самостоятельно зарегистрировать товарный знак, но нужно собрать очень большой объём документов, обработать значительный объём информации - у нас просто нет для этого отдельного сотрудника. Поэтому когда узнали, что центр «Мой бизнес» предоставляет такую услугу, обратились за поддержкой. В июле начали процедуру и в декабре получили сертификат товарного знака» - рассказала руководитель транспортной компании «Kes Logistic» Наталья Устинова.

Для продажи некоторых видов продукции обязательно наличие сертификации. Эту услугу также предоставляют в центре. Софинансирование составляет до 80%, но не более 700 тыс. рублей на одну компанию.

Кроме того, доступны патентование (софинансирование до 50%, но не более 50 тыс. рублей), выход на маркетплейсы (софинансирование до 90%, но не более 100 тыс. рублей).

Получить более подробную информацию и оставить заявку на получение мер поддержки можно по телефону 8-800-200-11-69 и на сайте Мойбизнес69.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области