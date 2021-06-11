Владимир Васильев: «Оказанное мне доверие рассматриваю как огромную ответственность перед жителями»

Советник Президента России врио заместителя секретаря Генерального совета «Единой России» Владимир Васильев, комментируя итоги федерального съезда партии в Москве, поблагодарил жителей и однопартийцев за доверие.

- Для меня большая честь – представлять интересы Тверской области на федеральном уровне. Поэтому доверие, оказанное партией – выдвижение моей кандидатуры в первую тройку регионального списка Единой России на выборах в Госдуму – я расцениваю как огромную ответственность перед партией и жителями Тверской области.

Посмотрите, кто возглавил федеральный список Единой России – люди, пользующиеся огромным уважением и доверием в нашей стране: министры Сергей Шойгу, Сергей Лавров. Врач Денис Проценко, который спас тысячи жизней в Коммунарке, Анна Кузнецова - защитник материнства и детства, Елена Шмелева - общественник и руководитель центра «Сириус», где обучают самых одаренных детей со всей страны. Такой выбор партия сделала неслучайно: каждая семья в России нуждается в защите и заботе со стороны государства, в улучшении условий жизни.

Тверская область – не исключение. То, что губернатор Игорь Руденя возглавил региональный список Единой России на предстоящих выборах, определяет дальнейшее развитие региона. Газификация, модернизация инфраструктуры, транспортной доступности – это основа для роста экономики региона, открытия новых производств, рабочих мест и сокращения миграционного оттока. Задачи сложные, ответственные. Результат этой работы люди должны ощутить на себе – и в позитивном ключе. Задача партии – решать проблемы территории и ее жителей, опираясь именно на ощущения людей.

На это нацелена и предвыборная программа Единой России. В ее основу положено Послание Президента и его главный национальный приоритет – сбережение народа. Программа будет сформирована с учетом мнения жителей регионов. Сбор инициатив и пожеланий избирателей партия организует во всех муниципалитетах Тверской области. Пожелания россиян прозвучат и на Прямой линии с Президентом России 30 июня. В итоге будет утверждена действительно народная программа партии «Единая Россия», - отметил Владимир Васильев.

Напомним, что на XX съезде «Единой России» в Москве выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы VIII созыва по списку и одномандатным округам.

Региональную группу по Тверской области возглавил Губернатор Тверской области, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя. В первую пятерку региональной группы по Тверской области также вошли советник Президента России Владимир Васильев, директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова, депутат Госдумы Сергей Веремеенко, врач-кардиолог Наталья Соколова.

На съезде утверждён и список кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам. По 179-му Тверскому избирательному округу партия выдвинула Юлию Саранову, по 180-му Заволжскому избирательному округу - Владимира Васильева.

Президент России Владимир Путин подчеркнул: важная составляющая любой политической работы – обратная связь. Владимир Путин выразил уверенность, что предложения, наказы, прозвучавшие или звучащие в ходе регулярных встреч с гражданами, в рамках предварительного партийного голосования найдут отражение в предвыборной программе.

«Сегодня проведение таких мероприятий очень важно, когда мы сплочённо занимаемся программой развития и обновления на ближайший пятилетний период. Приоритетные направления в работе регионального отделения партии – развитие здравоохранения, дорожного хозяйства, социальной сферы – школ и детских садов. И, конечно, развитие малого и среднего бизнеса, экономики региона. Сегодня это ключевая задача и я уверен, что партия с ней успешно справится», - прокомментировал Губернатор Игорь Руденя.

17 июня Президент России подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Также на 19 сентября назначены выборы Губернатора и депутатов Законодательного собрания региона - соответствующее постановление принято 18 июня на заседании регионального парламента.