Игорь Руденя: в стратегии развития Тверской области будут учтены предложения муниципалитетов

21 июня Губернатор Игорь Руденя провел встречу с представителями первичных и местных отделений партии «Единая Россия» Твери и центральных районов области. Она стала одним из этапов процедуры предварительного внутрипартийного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единой России» на должность Губернатора региона на выборах 19 сентября 2021 года.

О своем видении развития Тверской области участникам встречи рассказали кандидаты партии «Единая Россия»: Губернатор Игорь Руденя, глава Старицкого района Сергей Журавлев, ректор Тверского госуниверситета Людмила Скаковская.

Глава региона в своем выступлении отметил, что сейчас ведется формирование новой стратегии развития Тверской области на следующие 5 лет, в которую будут включены предложения всех муниципалитетов Верхневолжья. Игорь Руденя поручил партийцам на встречах с жителями региона собрать предложения в предвыборную программу партии.

Губернатор подчеркнул, что ключевые задачи, которые стоят перед страной и партией, определены Президентом России Владимиром Путиным на прошедшем в Москве 19 июня съезде партии «Единая Россия». В их числе – поддержка семей с детьми, увеличение программы инфраструктурных проектов в регионах, ремонт автомобильных дорог, модернизация жилищно-коммунального комплекса, развитие здравоохранения, образования, газификация и другие направления.

«Сегодня работа, которую мы начали пять лет назад, строится на базовых принципах, определенных Президентом Владимиром Путиным. Цель одна – развитие региона и экономики, улучшение демографии, закрепление молодёжи в Верхневолжье. Спасибо всем, кто принимает активное участие в развитии нашей области – медикам, учителям, тем, кто даёт нашему населению рабочие места, кто трудится в сельском хозяйстве, кто осуществляет социальную защиту нашего населения», - сказал Игорь Руденя.

На съезде «Единой России» принято решение о выдвижении кандидатов партии на выборах депутатов Государственной Думы VIII-го созыва. Игорь Руденя поздравил советника Президента РФ Владимира Васильева и директора Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлию Саранову, которые уверенно победили в ходе предварительного голосования, с выдвижением кандидатами по 180-му и 179-му одномандатным округам в Тверской области.

Также на съезде определены региональные группы кандидатов на выборах в Госдуму. Региональную группу по Тверской области возглавил Губернатор Тверской области, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя. В первую пятерку региональной группы по Тверской области также вошли Владимир Васильев, Юлия Саранова, депутат Госдумы Сергей Веремеенко, врач-кардиолог Наталья Соколова. Таким образом, Тверская область идет в общефедеральном тренде – с одной стороны, это опора на известных, опытных политиков, с другой стороны – обновление рядов партии, в том числе за счет проявивших себя общественников, врачей.

«Мне бы хотелось поблагодарить своих коллег, партию, жителей, которые в предварительном голосовании поддержали меня и в моем лице добровольческое движение нашего региона. Итоговая программа партии сформируется из предложений, которые мы получим во время наших встреч с представителями некоммерческих организаций. Они ежедневно работают с теми социальными вопросами, которые волнуют наших земляков. Это большая ответственность. Мы должны не подвести и взять все самые важные предложения в программу», - подчеркнула Юлия Саранова.

На встрече глава региона рассказал о перспективах Твери и центральных районов Верхневолжья. Развиваются государственные инвестиционные площадки: «Боровлёво-3», создаётся экономическая зона «Эммаусс». В городе Кувшиново появилась первая в регионе территория опережающего социально-экономического развития, где планируется открыть более 1200 рабочих мест. Ещё одну такую территорию планируется создать в Удомельском городском округе. Началась практическая реализация проекта по формированию в Тверской области инновационного кластера транспортного машиностроения. Новые рабочие места для коренного населения в каждом муниципальном образовании Тверской области Игорь Руденя назвал одной из ключевых задач.

В 2021 году в Тверской области планируется отремонтировать более 560 км автомагистралей, в том числе свыше 226 км муниципальных дорог. Также, по словам Игоря Рудени, продолжится внедрение новой модели пассажирских перевозок. В прошлом году современная система общественного транспорта заработала на территории города Твери и Калининского района. В июле этого года новая модель будет внедрена ещё в четырёх агломерациях – в Кимрской, Ржевской, Старицкой, Зубцовской. В дальнейшем современная система общественного транспорта будет распространена на территории всего региона.

Один из главных приоритетов в работе региональной власти - развитие системы здравоохранения, включая реновацию и капитальный ремонт центральных районных больниц и поликлиник, строительство новых медицинских учреждений, модернизацию службы скорой медицинской помощи, обновление её автопарка.

Глава региона ответил на вопросы, касающиеся благоустройства территорий, переселения жителей Морозовского городка в Твери, ремонта школ, строительства поликлиник, модернизации котельных и другие.

В завершение участники встречи проголосовали за выдвижение от партии «Единая Россия» кандидатуры Игоря Рудени на должность Губернатора Тверской области на выборах 19 сентября.

Пресс-служба Правительства Тверской области