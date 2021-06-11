Реализацию инвестпроектов в Тверской области рассмотрят на заседании регионального Правительства

Ход реализации инвестиционных проектов в тверском регионерассмотрят 22 июня на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

За последние 5 лет в Тверской области реализовано 65 инвестиционных проектов, создано 7400 рабочих мест. В этом году только на Петербургском международном экономическом форуме Правительством Тверской области заключены соглашения на общую сумму более 91 млрд рублей, планируется создание свыше 3,4 тысячи новых рабочих мест.

«Тверская область должна выйти на качественно новый уровень инвестиционной привлекательности», - считает Игорь Руденя.

В регионе создан Совет по инвестиционной политике и развитию предпринимательства, в состав которого входят представители бизнеса, действует системагосударственной поддержки инвесторов, в том числе это помощь в подборе участков для реализации проектов, подключении к энергоресурсам, налоговые преференции и другие.

В Тверской области создан первый инновационно-промышленныйпарк на территории комплекса «Боровлево-3».Резиденты парка смогут воспользоваться мерами государственной поддержки, среди которых освобождение от налога на имущество, возможность снижения налога на прибыль.

Также на заседании будут рассмотрены вопросы, связанные с развитием в регионе спорта, поддержкой сельхозтоваропроизводителей и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области