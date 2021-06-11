Игорь Руденя провел совещание с членами Правительства Тверской области

21 июня Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, направления работы исполнительных органов власти.

Глава региона прокомментировал итоги XX Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», который состоялся в Москве 19 июня при участии делегации Тверской области.

«Президент России Владимир Путин определил приоритетную программу, которая станет основой работы партии «Единая Россия», Правительства Российской Федерации, руководителей субъектов страны», - отметил Игорь Руденя.

По словам Губернатора, приоритетами в работе Президент назвал развитие здравоохранения, образования, волонтерства, поддержку семей с детьми, а также ремонт дорог, газификацию, благоустройство территорий. В Тверской области активная работа по данным направлениям идет с 2016 года, подчеркнул Игорь Руденя.

Особое внимание, по мнению главы региона, необходимо уделять развитию сферы образования.

«Система образования – это не просто знания, но еще и воспитание, которое сегодня играет ключевую роль. Для нас важно, чтобы образование соответствовало современным вызовам, а значит и школа должна быть современной», – сказал Губернатор.

Ещё одна ключевая задача, обозначенная на съезде Владимиром Путиным, - сохранение лесов, системное развитие лесопромышленного комплекса. С 2022 года в стране вводится запрет на экспорт необработанного леса.

Переработка на предприятиях Тверской области максимума древесины, заготавливаемой в регионе – одна из ключевых задач, поставленных перед отраслью Губернатором Игорем Руденей. В 2021 году введены новые меры поддержки компаний лесопромышленного комплекса Верхневолжья. Им будут предоставляться льготные займы на приобретение промышленного оборудования, лесозаготовительной техники, строительство новых зданий и сооружений, а также субсидии из регионального бюджета на возмещение части процентов по кредитам при реализации инвестпроектов, в том числе по приобретению новых зданий, сооружений и коммуникаций, промышленного оборудования. Льготные займы будут предоставляться Фондом развития промышленности под 1,5% годовых и сроком до 5 лет, сумма займа - до 50 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области