Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Александру Фёдоровну Громову

21 июня100 лет исполняется ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Александре Фёдоровне Громовой. С вековым юбилеем жительницу Твери поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваши трудовая доблесть, преданное Родине сердце – это немеркнущий ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов нашей Отчизны.Подвиг, который Вы и Ваши товарищи совершили в годы Великой Отечественной войны, вдохновляет нас гордиться родной страной», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Александра Фёдоровнародилась в деревне АнисимовоСонковскогорайона.Во время войны научилась управлять трактором. Вместе с ровесницами пахала землю и сеяла хлеб, чтобы помочь фронту, а в зимний период с механиком ремонтировала технику.

В послевоенные годы Александра Фёдоровна трудилась бригадиром на животноводческой ферме. Награждена медалью «Ветеран труда».

Пресс-служба Правительства Тверской области