Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Александру Фёдоровну Громову

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21 июня100 лет исполняется ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Александре Фёдоровне Громовой. С вековым юбилеем жительницу Твери поздравил Губернатор Игорь Руденя.
«Ваши трудовая доблесть, преданное Родине сердце – это немеркнущий ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов нашей Отчизны.Подвиг, который Вы и Ваши товарищи совершили в годы Великой Отечественной войны, вдохновляет нас гордиться родной страной», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.
Александра Фёдоровнародилась в деревне АнисимовоСонковскогорайона.Во время войны научилась управлять трактором. Вместе с ровесницами пахала землю и сеяла хлеб, чтобы помочь фронту, а в зимний период с механиком ремонтировала технику.
В послевоенные годы Александра Фёдоровна трудилась бригадиром на животноводческой ферме. Награждена медалью «Ветеран труда».
Пресс-служба Правительства Тверской области