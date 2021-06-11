Тверской вагоностроительный завод в пятый раз становится лауреатом конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Золотой знак качества присвоен пассажирскому штабному вагону модели 61-4445. Ранее Золотого знака качества были удостоены двухэтажные штабные вагоны мод. 61-4472 (купейный) и мод. 61-4503 (с местами для сидения).

«ТВЗ сегодня является лидером вагоностроения. На предприятии обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие крупнейшего машиностроительного завода региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Пассажирский штабной вагон модели 61-4445 имеет специальное купе с оборудованными спальными местами для пассажира с ограниченными возможностями и сопровождающего его лица, а также креслом для сидения, местом для размещения кресла-коляски и поручнями для перемещения. В системе санитарных комплексов имеется душевая кабина и специально оборудованный туалет. Кроме этого, посадка или высадка пассажира с ограниченными возможностями осуществляется при помощи подъемного устройства.

При этом вагон оправдывает свое название – штабной: в нем имеется купе для начальника поезда, оснащенное всем необходимым современным оборудованием.

Экспертная комиссия конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие)» высоко оценила потребительские свойства пассажирского штабного вагона модели 61-4445.

«Он получил положительную оценку экспертной комиссии конкурса. Теперь ТВЗ имеет право маркировать эту продукцию Золотым знаком качества. Наше предприятие в очередной раз подтвердило свою способность выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию», – прокомментировал победу в конкурсе начальник отдела стандартизации и систем менеджмента качества ТВЗ Александр Ковалев.

ТВЗ, который входит в состав АО «Трансмашхолдинг», ежегодно представляет на рынок инновационную технику. В 2020 году продукция завода вошла в число победителей и призёров Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» с купейным вагоном модели 61-4517 и некупейным модели 61-4516.

В 2014 году высокой оценки были удостоены все модели двухэтажных вагонов, в 2015-м – двухэтажный вагон с местами для сидения и багажно-почтовый вагон, в 2016-м – электропоезд «Иволга», в 2017-м – двухэтажный штабной вагон с местами для сидения, в 2018-м – одноэтажный межобластной вагон с местами для сидения.

Пресс-служба Правительства Тверской области