В Тверской области модернизируют центры занятости

В Российской Федерации по национальному проекту «Демография» реализуется масштабная программа реформирования органов службы занятости населения. В 2021 году модернизация центров занятости ведется в 61 регионе страны, среди которых Тверская область.

Трудоустройство коренных жителей Верхневолжья на местные предприятия Губернатор Игорь Руденя обозначил в числе региональных приоритетов. Важную роль в этом играют центры занятости, через которые можно найти работу, пройти программы обучения, повышения квалификации.

Планируется, что до 2024 года в Верхневолжье будут модернизированы четыре центра занятости. Первым станет учреждение города Твери.

Здесь под общим для Российской Федерации брендом «Работа России» будет создан современный центр занятости населения, отвечающий самым современным требованиям. Запланирован капитальный ремонт здания за счет средств федерального и регионального бюджетов, завершить работы планируют к осени текущего года.

Поменяется не только внешнее оформление кадрового центра, но и методы работы. Сегодня актуален переход от оказания услуг к решению проблем с учетом бизнес-ситуации или индивидуальных жизненных обстоятельств.

Сейчас центр продолжает принимать граждан. Проход в здание временно осуществляется с обратной стороны, для удобства посетителей путь указан навигационными табличками.

Пресс-служба Правительства Тверской области