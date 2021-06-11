Губернатор Игорь Руденя поздравил кинологов аварийно-спасательной службы Тверской области с профессиональным праздником

20 июня отмечается 25-летие создания кинологической службы в системе МЧС России. С праздником сотрудников и ветеранов подразделения, работающих в Тверской области, поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Кинологи отряда поисковых и аварийно-спасательных работ аварийно-спасательной службы Тверской области не раз доказали свой профессионализм при поиске людей, выявлении взрывчатых веществ, во время спасательных операций. Благодарю тверских кинологов за важный вклад в обеспечение безопасности территории и жителей Верхневолжья.», -отмечено в телеграмме от имени Игоря Рудени.

С начала 2021 года спасатели-кинологи Тверской области совершили более 100 различных выездов. Это сообщения о подозрительных предметах, поиск пропавших людей, а также плановые осмотрыобъектов перед массовыми мероприятиями.

КинологиВерхневолжья несут службу в круглосуточном режиме, проводят тренировочные занятия с закреплёнными за ними собаками. Учебные площадки имитируют реальные условия, в которых работают кинологи и их питомцы: подвижность и сыпучесть завалов, буреломы в лесу, неудобные для прохождения поверхности и препятствия, а также «заложенное» взрывное устройство.

На сегодняшний день в питомнике аварийно-спасательной службы несут службу 8 собак - бордер-колли, бельгийские овчарки малинуа, немецкие овчарки, голден-ретривер.

Пресс-служба Правительства Тверской области