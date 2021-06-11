Юные таланты Верхневолжья могут поучаствовать в конкурсе рисунков по правилам безопасного поведения на дорогах

Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в IV Всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Со светофоровой наукой по летним дорогам детства». Конкурс, который проводится с 14 июня по 14 июля 2021 года, приурочен к Международному Дню светофора.

Мероприятие организовано благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной». Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства» и направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов через художественно-эстетические навыки и способности детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Подробная информация размещена на сайте www.fond-edykina.ru.

Конкурс направлен на повышение интереса детей к безопасному поведению на дорогах, привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, развитие творческих способностей юных дарований.

Пресс-служба Правительства Тверской области