Игорь Руденя возглавил региональную группу «Единой России» по Тверской области

Кандидатами по одномандатным округам в Госдуму стали Владимир Васильев и Юлия Саранова

На XX съезде «Единой России» в Москве выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы VIII созыва по списку и одномандатным округам.

В первую пятерку федерального списка Президент России Владимир Путин предложил включить министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву, а также уполномоченного при Президенте по правам ребенка Анну Кузнецову.

Также на съезде определены региональные группы кандидатов на выборах в Госдуму. Региональную группу по Тверской области возглавил Губернатор Тверской области, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя. В первую пятерку региональной группы по Тверской области также вошли советник Президента России Владимир Васильев, директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова, депутат Госдумы Сергей Веремеенко, врач Наталья Соколова.

На съезде утверждён и список кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам. По 179-му Тверскому избирательному округу партия выдвинула Юлию Саранову, по 180-му Заволжскому избирательному округу - Владимира Васильева.

«Первая федеральная пятерка и первая пятерка списка по Тверской области сформированы по одинаковому принципу, о котором на съезде сказал Президент. Здесь и политики-тяжеловесы, пользующиеся доверием населения, и новые лица — это волонтеры, общественники, врачи. Таким образом, «Единая Россия» показывает, что партия обновляется, демонстрирует свои социальные приоритеты и реагирует на наиболее актуальные и важные для общества запросы», - прокомментировала заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Юлия Васильчук.

Списки кандидатов «Единой России» были сформированы на основании проведшего в конце мая праймериз - в Тверской области в нем приняли участие около 105 тысяч человек, а в списках участников действительно оказалось много новых лиц.

«Победители праймериз в Верхневолжье - Владимир Васильев и 32-летняя Юлия Саранова - это сплав опыта и молодости. Тверская область идёт в общероссийской тренде «Единой России» на обновление рядов. И в то же время жители на праймериз показали, что доверяют опытным политикам, которые уже доказали, что способны защищать их интересы», - отметила Нелли Орлова, директор Тверского филиала РАНГХиС.

Съезд «Единой России» прошел 19 июня в Москве. Партия выдвинула на выборы в Госдуму более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Также были приняты основные направления предвыборной программы «Единой России». Документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.

Президент России Владимир Путин на съезде поставил задачи повысить достаток россиян, помочь семьям с детьми. Молодёжи - помочь найти работу и свое место в жизни. Пациентам — не только победить недуг, но и предоставить условия для реабилитации.

Пятьдесят миллиардов рублей Владимир Путин поручил выделить регионам на развитие и модернизацию общественного транспорта, не менее ста миллиардов — на развитие системы медицинской реабилитации, еще тридцать — на ремонт дорог, сто пятьдесят — на модернизацию структур жизнеобеспечения, двадцать — на очистку рек и внутренних морей России плюс тридцать — на развитие среднего профессионального образования.

Президент подчеркнул: важная составляющая любой политической работы – обратная связь. Владимир Путин выразил уверенность, что предложения, наказы, прозвучавшие или звучащие в ходе регулярных встреч с гражданами, в рамках предварительного партийного голосования найдут отражение в предвыборной программе.

«Сегодня проведение таких мероприятий очень важно, когда мы сплочённо занимаемся программой развития и обновления на ближайший пятилетний период. Приоритетные направления в работе регионального отделения партии – развитие здравоохранения, дорожного хозяйства, социальной сферы – школ и детских садов. И, конечно, развитие малого и среднего бизнеса, экономики региона. Сегодня это ключевая задача и я уверен, что партия с ней успешно справится», - прокомментировал Губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что 17 июня Президент России подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы восьмого созыва ‪на 19 сентября 2021 года. Также ‪на 19 сентября назначены выборы Губернатора и депутатов Законодательного собрания региона - соответствующее постановление принято 18 июня на заседании регионального парламента.