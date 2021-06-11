22 июня Тверь и Ржев примут участие во Всероссийской акции «Лучи Победы»

22 июня Тверь и Ржев присоединятся к Всероссийской акции «Лучи Победы». В день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны в 23 часа небо над Городами воинской славы озарят лучи прожекторов.

«Мы всегда будем помнить, что Великая Победа добыта мужеством и стойкостью защитников нашей земли, не щадивших сил и жизни для Отечества. Их героизм стал высшим выражением любви и верности Родине, высоких моральных ценностей, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня наш долг – защитить и сохранить историческую правду о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Основной площадкой проведения акции в Твери станет площадь Победы. В ней примут участие юнармейцы, активисты движения «Волонтеры Победы». Будет развёрнут Флаг Победы общей площадью более 50 кв м. На площади установят три аэродромных прожектора и 35 осветительных приборов, лучи которых направят в небо.

Также в акции «Лучи Победы» примет участие одно из ведущих предприятий города - ОАО «Тверской вагоностроительный завод», который установит прожекторы и озарит небо на площади Конституции. В годы Великой Отечественной войны работники предприятия внесли огромный вклад в Победу. С июля 1941 года завод производил военную продукцию: артиллерийские снаряды, минометы, авиабомбы, санитарные вагоны.

В Ржеве площадкой проведения акции станут Советская площадь, площадь Революции и Соборная гора. В общей сложности небо над городом будут озарять 13 прожекторов и 79 осветительных приборов.

Впервые как символ нерушимой Победы и продолжающейся жизни, прожекторы осветили ночное небо над Москвой 24 июня 1945 года. Идея возродить проект возникла в городе-герое Севастополе. Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина акция обрела масштабный характер, принимать в ней участие стали все города-герои и города воинской славы Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области