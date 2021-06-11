Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 июня 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 40 810 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 27 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 152 185 человек, за последние сутки – 774 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 760 890, в том числе за последние сутки их проведено 1327.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 43 981 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2021 заражённый изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1150 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 14 441
Конаковский район 3259
Ржев 2369
Вышневолоцкий городской округ 2298
Калининский район 1814
Кимры 1726
Торжок 1686
Бологовский район 1092
Бежецкий район 938
Осташковский городской округ 928
Нелидовский городской округ 914
Кашинский городской округ 903
Калязинский район 895
Старицкий район 885
Лихославльский район 867
Торопецкий район 765
Весьегонский муниципальный округ 643
Максатихинский район 643
Западнодвинский муниципальный округ 593
Андреапольский муниципальный округ 543
Торжокский район 528
Оленинский муниципальный округ 479
Кувшиновский район 445
Зубцовский район 422
Рамешковский район 413
Спировский район 379
Ржевский район 351
Сонковский район 317
Кимрский район 306
ЗАТО Озёрный 304
Селижаровский муниципальный округ 291
Фировский район 238
Краснохолмский муниципальный округ 238
Бельский район 224
Кесовогорский район 165
Лесной муниципальный округ 163
Молоковский район 146
Пеновский муниципальный округ 134
Жарковский район 115
Сандовский муниципальный округ 91
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области