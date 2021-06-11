Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 июня 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 40 810 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 27 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 152 185 человек, за последние сутки – 774 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 760 890, в том числе за последние сутки их проведено 1327.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 43 981 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2021 заражённый изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1150 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 14 441

Конаковский район 3259

Ржев 2369

Вышневолоцкий городской округ 2298

Калининский район 1814

Кимры 1726

Торжок 1686

Бологовский район 1092

Бежецкий район 938

Осташковский городской округ 928

Нелидовский городской округ 914

Кашинский городской округ 903

Калязинский район 895

Старицкий район 885

Лихославльский район 867

Торопецкий район 765

Весьегонский муниципальный округ 643

Максатихинский район 643

Западнодвинский муниципальный округ 593

Андреапольский муниципальный округ 543

Торжокский район 528

Оленинский муниципальный округ 479

Кувшиновский район 445

Зубцовский район 422

Рамешковский район 413

Спировский район 379

Ржевский район 351

Сонковский район 317

Кимрский район 306

ЗАТО Озёрный 304

Селижаровский муниципальный округ 291

Фировский район 238

Краснохолмский муниципальный округ 238

Бельский район 224

Кесовогорский район 165

Лесной муниципальный округ 163

Молоковский район 146

Пеновский муниципальный округ 134

Жарковский район 115

Сандовский муниципальный округ 91

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области