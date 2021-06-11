В Тверской области прививку от коронавируса сделали свыше 152 тысяч человек

В Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент прививку сделали 152185 человек – это 91,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 143518 вакцинированных гражданах.

В Тверской области прививку можно сделать в 55 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Кроме того, в Верхневолжье по поручению Губернатора Игоря Рудени к летнему периоду открыты дополнительные точки, где можно сделать прививку без предварительной записи. Это торговые центры Твери – ТЦ «РИО» на площади Гагарина, Торговый парк №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» (фитнес-клуб «Атлетик Джим»).

Напомним, в Верхневолжье с 18 июня постановлением главного санитарного врача региона введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.

Вакцинация первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% от общей численности сотрудников должна быть организована до 18 июля 2021 года, до 18 августа 2021 года – вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области