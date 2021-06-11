В Удомле начнет работу выставка, посвященная жителям района в годы Великой Отечественной войны

23 июня в 15:00 в Удомельском краеведческом музее состоится открытие выставки «Этот день мы приближали, как могли». В экспозиции будут представлены материалы, рассказывающие об Удомельском крае в предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны. Выставка будет работать до января 2022 года.

По мнению Губернатора Игоря Руденя, подобные выставки являются эффективными формами патриотического воспитания молодежи, стимулируют её интерес к отечественной истории.

На выставке можно будет узнать о жителях Удомли, воевавших на фронтах, в партизанских отрядах, трудившихся в тылу. Отдельная экспозиция посвящена 12 госпиталям, которые работали в районе, а также детским домам.

Выставка открыта в рамках проекта «Помнить, чтобы жить» - победителя конкурса 2020 года по разработке и реализации социально-значимых проектов, который организовал Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». Благодаря реализации проекта на месте бывшего склада-гаража появилось новое интерактивное музейное пространство для проведения мероприятий и выставок. Средства на его создание выделила госкорпорация «Росатом».

Пресс-служба Правительства Тверской области